* عراق الشعب لا يرتهن لخطط أمريكا وأقزام الخليج*

الدكتور وسام الخالدي

يتصور الرئيس الأمريكي الجديد ترامب إنه بمجرد إتصال هاتفي مع السيد العبادي أو إرسال مبعوث ما يستطيع اخضاع العراق لحظيرة الطاعة الأمريكية الصهيونية التي تضم أنظمة عربية وإقليمية يديرها عدد من الحكام النعاج الضعاف الذين ليس لهم حول ولا قوة في بقائهم على كراسي الحكم الا بأمريكا وأجهزتها الأمنية.

زيارة وزير الخارجية السعودي لبغداد تأتي ضمن سياق متأخر وهزيل في محاولة ضم العراق لتلك الحظيرة التي قالها عنها يوماً ما شاعر العراق الشهير مظفر نواب قبل أربعين عاماً (إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم) في إشارة لحكام العرب العملاء من ملك المغرب وإنتهاء بالقزم الخليفي الحاكم في البحرين بأمر الملك السعودي.

صحيح أن العراق لديه إتفاقية أمنية بينه وبين الولايات المتحدة موقعة في عام 2008 في عهد نوري المالكي إلا إن هذه الإتفاقية لا تلزم العراق بأي تبعية لأمريكا أو تستطيع ضمه قهراً لتحالفاتها.

وصحيح أن العراق مملوء بأوبة سياسية من مخلفات العهد الصدامي البائد والاحتلال الأمريكي الفاسد، إلا أن هذه الأوبة لم تصب الا الساقطين والفاسدين من الساسة العراقيين شيعة كانوا أم سنة، عرباً أو أكراداً. فهذه الحفنة هي اليوم موقع التأزم والتخلف في العراق وهم عبيد الدنيا ولهوها وزخرفها كما قال حاكم العراق الأعلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتلهفين على وحول الشهوات. وهؤلاء الساسة الفاسدين، بعضهم في الحكم أو في مجلس نوابه يحتلبون خيرات العراق وبعضهم في المعارضة يحاولون جره للمهالك، إلا أن ما يجمعهم كلهم هو خيانة الشعب العراقي في كرامته ومقدساته وأمواله وثرواته وتاريخه.

إلا أن العراق رغم كل أوجاعه وتخلفه بسبب تلك الحفنة من الساسة الدنيويين، لم يعد كالسابق مخطوفاً في ظل قرون بيد الأتراك العثمانيين أو في عقود بيد الأنجليز وعملائهم من ملوك ورؤساء وبعثيين.

عراق اليوم رغم كل مآسيه قد رسم حاضراً جديداً بدماء الشهداء الأوفياء والمجاهدين المقاتلين الأشاوس والعلماء الحكماء وصبر الآباء والأمهات والكادحين.

عراق اليوم هو ما تحكيه بطولات جيشه وحشده وشرطته الإتحادية، وما تحكيه طلائعه وحركاته الجهادية التي تتخذ من المرجعية الدينية الشريفة قيادتها وحصنها وسندها.

العراق ليس العبادي ولا معصوم ولا عمار ولا المالكي ولا علاوي ولاالمطلق ولا الجبوري ولا البرزاني ولا كافة وجوه الصف الأول من السياسيين بمحتلف توجهاتهم وعرقياتهم، فهؤلاء -مع كامل الإحترام لبعضهم- هم مجرد ركاب في قاطرة سكة المرحلة الإنتقالية وسينزلون منها جميعاً يوماً ما. ولم يستطع أحد منهم أن يترك بصمات تاريخية في جدار العراق، لأنهم لم يرتقوا لمستوى ثوابته ولا متغيراته الجديدة.

فالعراق أعلى وأكبر وأعمق. وقد رسم الإمامان علي والحسين عليهما السلام منذ 1400 عاماً مستقبله الاستراتيجي، وشقا بدمائهما الشريفة وتضحيات من تلاهما من أحفادهما وأنصارهما نهرين عظيمين متجذرين كتجذر نهري دجلة والفرات. النهر الأول هو المرجعية الدينية بحوزاتها وعلمائها وتأثيراتها، والنهر الآخر المتدفق هو جماهير الشعب في أغلبهم وبكل طوائفهم المتلاحمين مع توجهات المرجعية والسائرين معها، وتلتقي تأثيرات كلا هذين النهرين معاً في شط واحد ونحو مصب واحد هو إستقامة العراق ورفعته وإستقلاله وصولاً وتهيئة لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.

ولذا فإن كل مشاغبات وألاعيب ساسة الزمن الحالي من داخل العراق وخارجه لا ولن يستطيعوا إحداث أي تغيير في توجهاته المتصاعدة وجغرافيته الحضارية الثابتة. فصدام وحزبه وطوال ٤٠ عمل جاهداً وعاكس ثوابت ما رسمه الإمامان العظيمان ولكن كل محاولاته باءت بفشل ذريع وإذا بعراق علي والحسين يعود بأقوى مما سبق.

إن من يصيغ سياسة العراق وتوجهاته الإستراتيجية حالياً هم ورثة الأنبياء من المراجع العظام وعموم الشعب المتلاحم معهم والذي لبى ندائهم في الدفاع المقدس وسيلبي توجهاتهم التي يؤكدوا عليها في رقي العراق ووحدة أراضيه وعلو كعبه وشموخ كرامته وإزدهار مدنيته.

فيا صهاينة الزمان وأقزام المنطقة وفراعنة العالم لن تستطيعوا إيقاف نهوض العراق الذي قد بدأ، أو إطفاء نوره المتألق نحو كمال الولاية المهدوية. فقد قُضي الأمر الذي فيه تتأمرون. (30)