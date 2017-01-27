عاجل: المرجع الديني السبحاني: لوكنت في البحرين لذهبت -وجلست- إلى بيت الشيخ عيسى قاسم.

تقرير خبري – قم المقدسة:

زار وفد من فضلاء الحوزة العلمية البحرانية في مدينة قم المقدسة المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني (دام ظله الوارف) في يوم الجمعة ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ، الموافق٢٧-١-٢٠١٧، وذلك في سياق التواصل مع المرجعيات الدينية العظمى، والاستفادة من توجيهاتها وإرشاداتها.

وخلال اللقاء افتتح سماحته الحديث بقوله: “لست غافلا عما يجري في البحرين، تأتي لنا الأخبار، وما يجري في البحرين من نوائب، ولكن الذي بيدنا الدعاء، لعل الدعاء يقصم ظهر الظالم إن شاء الله تبارك وتعالى”.

وأضاف: “السكوت والتراجع للوراء غير صحيح بعد هذه التضحيات”، و”التراجع إلى الوراء حرام”

وأوصى سماحته ب” حفظ الثورة، وأن تكون الثورة حيّة في القلوب، في الأرواح، في الجماعات، ولكن بطريق وسط لا ينتهي إلى استنزاف القوى”.

وحول حماية آية الله الشيخ عيسى قاسم قال: “هذا أمر لازم، هو علمٌ للشيعة، قوامٌ للشيعة، عمادٌ للشيعة يجب حفظه.. على كل تقدير هو حفظه لازم لأن سحب جنسيته أو اعتقاله أو شكل آخر، يوجب ضررا كثيرا”.

مضيفا أن: “حفظ الشيخ ودار الشيخ أمر لازم” وقال: “أنا لوكنت في البحرين لذهبت – وجلست- إلى بيته حفظه الله تعالى”، وختم بأن سماحة الشيخ عيسى “كانت خطاباته هادئة عاقلة، يعني لو كان للحكومة عقل لكانت تعمل بخطاباته.. خطاباته مفيدة” (18)