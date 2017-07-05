*|•|* *حسين محمد حبيب* *|•|*
[ *حسين الرجل المؤمن* ] - رحمه الله ما عُرف عنه الا مؤمن ، رجل له علاقة مع الله ، ودليل هذه العلاقة انه كابد وصابر على مر هذا المرض الذي اصيب به بكل ثبات ويقين ورضا بأمر الله عز وجل ..
[ *حسين المعتقل* ] - اعتقل رحمه الله من نقطة تفتيش ، اعتقل في بداية السلامة الوطنية سنه ٢٠١١ مـ ، التي شهدت جرائم النظام ، اعتقل هو وصديقه والمقرب إليه *الشهيد منصور المبارك* ..
[ *حسين والتعذيب* ] - اعتقل عندها وعذب بشتى انواع التعذيب ، بقيت اثار التعذيب واضحه في جسده ، وحتى بعد الافراج عنه ، تعرض الى انواع من التعذيب التي راى فيها الموت ، واصيب بمرض الخبيث نتيجة التعذيب المفرط ..
- اخو زوجته : الخطيب الساعد الشيخ حسن العالي ..
- ابن عمه : الشيخ ممدوح العالي … [ *حسين الشهيد* ] - كل من يُقتل دفاعاً عن الدين و المذهب الحق ، أو يتم إغتياله لإيمانه ، أو لسبب له علاقة بالدين فهو شهيد حتماً ، و الذي يُقتل ظلماً و عدواناً و لو بصورة عشوائية و لم يكن المقصود شخصياً فهو أيضاً ممن يعامل معاملة الشهيد إن كان مؤمناً في عقيدته ، بل كل مؤمن صادق في إيمانه يُعطيه الله أجر الشهيد و إن مات على فراشه ، فقد رُوِيَ عن الامام علي بن محمد الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : ” كُلُّ مُؤْمِنٍ شَهِيدٌ ، وَ إِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَ هُوَ كَمَنْ مَاتَ فِي عَسْكَرِ الْقَائِمِ ( عليه السلام ) ” .
*والشهيد* الشاب حسين : كان من ابرز معاني الشهادة ، من اجل المطالبه بالعيش الكريم في الوطن الذي حكمه حاكم الجور فهدم المساجد واباح الاعراض وانتهك الحرم وقتل الانفس ..
[ *حسين الاكاديمي* ] - عرفت روح الجد والاجتهاد في الشهيد حسين محمد حبيب في الحس الاكاديمي ( فكانت دراسته في مجال الهندسه ) ..
لحق بركب أخيه وصديق دربه وصاحبه في السجن وغرف التعذيب الشهيد منصور المبارك بذات المعاناة سجن وتعذيب ومرض فشهادة ..
[ *والختام حزنا عليك* ] - فقدت قرية عالي رجل من خيرة رجالها ، اه لفقدك يا ابا ايمان ، استعجلت الرحيل ، نسال الله ان يسكنه نعيم جناته مع محمد وال محمد ..
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