*|•|* *حسين محمد حبيب* *|•|*

[ *حسين الرجل المؤمن* ] - رحمه الله ما عُرف عنه الا مؤمن ، رجل له علاقة مع الله ، ودليل هذه العلاقة انه كابد وصابر على مر هذا المرض الذي اصيب به بكل ثبات ويقين ورضا بأمر الله عز وجل ..

[ *حسين المعتقل* ] - اعتقل رحمه الله من نقطة تفتيش ، اعتقل في بداية السلامة الوطنية سنه ٢٠١١ مـ ، التي شهدت جرائم النظام ، اعتقل هو وصديقه والمقرب إليه *الشهيد منصور المبارك* ..

[ *حسين والتعذيب* ] - اعتقل عندها وعذب بشتى انواع التعذيب ، بقيت اثار التعذيب واضحه في جسده ، وحتى بعد الافراج عنه ، تعرض الى انواع من التعذيب التي راى فيها الموت ، واصيب بمرض الخبيث نتيجة التعذيب المفرط ..

[ *حسين المتطوع* ] - كان للمرحوم الشهيد حسين دور في انماء الثقافة في قرية عالي ، وهو احد البازين في النشاط التعليمي في قرية عالي ، حيث كانت له مشاركات في العمل التطوعي المستمر .. [ *حسن واقربائه* ] - زوج اخته : الخطيب الحسيني السيد جابر الشهركاني ..- اخو زوجته : الخطيب الساعد الشيخ حسن العالي ..- ابن عمه : الشيخ ممدوح العالي … [ *حسين الشهيد* ] - كل من يُقتل دفاعاً عن الدين و المذهب الحق ، أو يتم إغتياله لإيمانه ، أو لسبب له علاقة بالدين فهو شهيد حتماً ، و الذي يُقتل ظلماً و عدواناً و لو بصورة عشوائية و لم يكن المقصود شخصياً فهو أيضاً ممن يعامل معاملة الشهيد إن كان مؤمناً في عقيدته ، بل كل مؤمن صادق في إيمانه يُعطيه الله أجر الشهيد و إن مات على فراشه ، فقد رُوِيَ عن الامام علي بن محمد الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : ” كُلُّ مُؤْمِنٍ شَهِيدٌ ، وَ إِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَ هُوَ كَمَنْ مَاتَ فِي عَسْكَرِ الْقَائِمِ ( عليه السلام ) ” .

*والشهيد* الشاب حسين : كان من ابرز معاني الشهادة ، من اجل المطالبه بالعيش الكريم في الوطن الذي حكمه حاكم الجور فهدم المساجد واباح الاعراض وانتهك الحرم وقتل الانفس ..

[ *حسين الاكاديمي* ] - عرفت روح الجد والاجتهاد في الشهيد حسين محمد حبيب في الحس الاكاديمي ( فكانت دراسته في مجال الهندسه ) ..

[ *قصته بختصار* ] - رحل بعد السجن والتعذيب والمرض الذي أصابه جراء السجن والتعذيب فهو شاهد وشهيد وهنيئا له وسام الشهادة.

لحق بركب أخيه وصديق دربه وصاحبه في السجن وغرف التعذيب الشهيد منصور المبارك بذات المعاناة سجن وتعذيب ومرض فشهادة ..

[ *والختام حزنا عليك* ] - فقدت قرية عالي رجل من خيرة رجالها ، اه لفقدك يا ابا ايمان ، استعجلت الرحيل ، نسال الله ان يسكنه نعيم جناته مع محمد وال محمد ..

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