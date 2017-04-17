أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين، وبنك إنفستكورب عن توقيع اتفاقية لبيع شركة (برو أنليمتد) العاملة في قطاع تزويد البرامج والخدمات الالكترونية لإدارة وحدات القوة العاملة للمشاريع الكبيرة إلى شركة هارفست وشركاه.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، استحوذت “ممتلكات” على شركة “برو أنليمتد” في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وذلك تماشياً مع إستراتيجيتها الاستثمارية، ومنذ ذلك الوقت واصلت “برو انيلمتد” نموها مع التوسع على النطاق الدولي حيث تضاعفت أرباحها (EBITDA) وارتفعت نسبة صافي إيراداتها إلى 40 بالمئة. وبناءً على الاتفاقية الجديدة ستستمر ممتلكات بالحصول على حصة أقلية مهمة، إلى جانب إنفستكورب، بالشراكة مع شركة هارفست وشركاه والتي تملك غالبية الوقال محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات “لقد استحوذنا على شركة (برو أنليمتد) استناداً إلى تقييمنا لإمكانات نموها في هذا القطاع الهام والنامي. وكان دعمنا استراتيجياً ومالياً، ويسرني للغاية أننا ساعدنا الشركة على توسيع خدماتها كما هو مبين في عوائدها المبهرة”.

وتسعى ممتلكات من خلال هذه الشراكة على تأكيد إستراتيجيتها وهي تحقيق النمو المستدام للأصول على المدى الطويل. عمل فريقنا مع كل من إنفستكورب و(برو انليمتد) لتوسيع نطاق عمل الشركة، كما نتطلع إلى مواصلة هذه العلاقة مع شركة هارفست وشركاه.

وتأسست شركة (برو أنليمتد) عام 1991، وتزاول عملياتها في أكثر من 52 دولة، كما توفر خدماتها لشركات رائدة في العالم من خلال شبكة خدمات وبرامج الكترونية متكاملة تستند على مبدأ الحيادية التامة في التعامل مع الموردين والعملاء.

ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي، تفردت “برو أنليمتد” بمفهومها المبتكر لإدارة القوى العاملة غير المتفرغة والعمالة الجديدة في كبريات الشركات الرائدة في الولايات المتحدة، وفي إطار مجموعة الحلول المتكاملة التي تقدمها الشركة، تبرز خدمات مبتكرة منها برنامج المشتريات الإلكتروني للعمالة المؤقتة، وبرنامج الاستشارة والتدقيق وبرامج إدارة التوريد، تصنيف العمالة، تتبع مراحل الدورات العمرية، التوظيف المشترك، رصد تكاليف العمال وإحصائهم، إضافة إلى برنامج الرواتب والأجور لغير المتفرغين.

وباعتبارها الذراع الاستثماري لمملكة البحرين، تسعى “ممتلكات” إلى الخوض في استثمارات إستراتيجية وذلك وفقاً لهدفها طويل الأجل المتمثل في تعزيز قيمة محفظتها والتي ستعود بالنفع على شعب مملكة البحرين.

واليوم عملاء (برو أنليمتد) هم شركات عالمية رائدة في مختلف القطاعات وعبر 37 بلداً في جميع أنحاء العالم وتشمل شركة أبل، فيسبوك، سامسونج، نايك، جاب، جولدمان ساكس، سوتر للرعاية الصحية وعيادة مايو.

وبحسب البيان، فإن شركة ممتلكات هي المحفظة الاستثمارية لمملكة البحرين، تأسست بهدف تعزيز ثروة مملكة البحرين وتحقيق التنمية وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة. وتمتلك ممتلكات حصصاً في أكثر من 40 شركة. وتُمثِّل محفظتها مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، العقارات، الخدمات اللوجيستية، السلع الاستهلاكية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.

أما شركة (برو أنليمتد)، التي تأسست في 1991، تزاول عملياتها في أكثر من 52 دولة، كما توفر مجموعة كاملة من الخدمات والبرامج لشركات رائدة في العالم والتي تتعلق بأمور المشتريات والإدارة إضافة إلى قضايا الالتزام والاستيفاء بين أفراد قوة العمل المؤقتة للمشاريع الكبيرة، بما في ذلك المقاولون والاستشاريون المستقلون والعمالة المؤقتة.

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