إiعدام البحرانيين والعدوان على الدراز بدأ حقبة السقوط الخليفي المحتوم

بدأ العام الميلادي الجديد على انغام خليفية بالموت والقتل والعدوان الاوسع على الشعب البحراني الرافض للاستسلام او التبعية. وقد باغت الطاغية الخليفي الشعب باعدامه ثلاثة من خيرة الشباب الثوري، متحديا بذلك قيم حقوق الانسان ومباديء الحكم العادل. كما ان عدوانه على الدراز في الساعات الاولى من صباح الخميس 26 يناير كشف توسع خطة الاحتلال الخليفي واصراره على استهداف سماحة الشيخ عيسى قاسم وهوية الشعب والوطن. ففي يوم الاحد 15 يناير استيقظ البحرانيون على خبر اعدام ثلاثة من ابنائه ظلما وعدوانا، بدعوى دور مزعوم لهم في قتل ضابط اماراتي كان يشارك في قمع البحرانيين. القصة المختلقة تعود للعام 2014 عندما قتل طارق الشحي وشرطيان آخران بمنطقة الديه في ظروف غامضة. وفجأة ظهر الاعلام السلطوي للايحاء بان الضحايا ماتوا بسبب تفجير متعمد قام به ثلاثة من الشباب. وقد اعتقل هؤلاء وتعرضوا لابشع اصناف التنكيل والتعذيب، لكي يعترفوا انهم ارتكبوا الحادثة. كان النظام يخطط للقضاء على الحراك الشعبي باية وسيلة، بعد ان فشلت كافة وسائل قمعه في اسكات الصوت الثوري الهادر الذي انطلق في 14 فبراير 2011. فقد فشل الخليفيون في كسر شوكة الثورة البحرانية بوسائلهم القمعية بدون حدود. جاؤوا في بداية الامر بالقوات السعودية لاحتلال البلاد والتنكيل باهلها وهدم مساجدها. وبعد ستة اعوام على هذا التدخل السافر اصبح واضحا عجز السعوديين ومن معهم من الاماراتيين او الاردنيين او الباكستانيين عن كسر شوكة الثوار. كما فشلت وسائل التعذيب الوحشية التي انتقدتها كافة المنظمات الحقوقية الدولية. وفشلت اساليب سحب الجنسية والتهديد بالابعاد والحرمان من الوظيفة في وقف الحراك الشعبي المتواصل بدون انقطاع منذ ستة اعوام.