صحيفة بريطانية تكشف فضيحة جديدة: البريطاني الذي قتل في البحرين كان يعمل مدرّبا لقوات الشرطة/
الوعي نيوز :
كشفت صحيفة “بلفاست لايف” البريطانية عن فضيحة جديدة تتعلق بالتعاون الأمني بين بريطانيا والبحرين فيما يتعلق بتدريب ضباط من البحرين على تقنيات التعامل مع الإحتجاجات الشعبية.
إذ كشف الصحيفة عن ان المدير السابق لقسم الإتصالات والإعلام في جهاز الشرطة لإيرلندا الشمالي “أوستن هنتر” كان يعمل بشكل سري مدربا للشرطة ومسؤولين في البحرين.
ويأتي هذا الكشف بعد يوم من نشر صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية لتقرير حول تستر الخارجية البريطانية على برنامج للتعاون الأمني مع البحرين , تضمن تدريب ضباط وفي مقدمتهم رئيس جهاز الأمن العام طارق الحسن على تقنيات التعاطي مع الإحتجاجات الشعبية في البحرين.
وكان جوستين هنتر قتل في حادث سير بالبحرين في شهر ديسمبر من العام الماضي, ولم يعلن عن سبب تواجده في البلاد وعرّف حينها على انه صحفي.
يذكر ان وزارة الخارجية البريطانية أنفقت ملايين من الجنيهات من صندوق الإستقرار والصراع والأمن على برامج لتدريب شرطة البحرين على كيفية قمع الإحتجاجات المطالبة بالتحول الديمقراطي.
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