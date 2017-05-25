شهود عيان لحادثة مقتل الشهيد محمد الساري:
- كان خلف الشهيد محمد كاظم وجها لوجه مع القوات بالقرب من منزل الشيخ
- اطلق عليه الشوزن على قدميه منطقة الفخذ سقط على وعاود الوقوف مع الشهيد محمد كاظم
- اعادت القوات طلقها عليهم . اطلقت القوات طلقه على راس الشهيد محمد كاظم، فيما تعرض الشهيد محمد الساري بنفس الوقت لطلقة من الكمندوز مباشرة على خاصرته سقط مباشرة بعدها دون حراك
- تجمعت القوات حول الشهيدين وهم على الارض والناس اجبروا على الرجوع للمنازل بعد الطلق المكثف
- اخذت القوات بالضرب والركل للشهيدين محمد كاظم والساري ما يقارب الساعه والنصف والناس تشاهد من داخل المنازل وتصرخ
- ابتعدن القوات امتار قليلة عن اجسادهم فخرجت الناس مسرعة تنظر اجسادهم رجالا ونساءا منهم من صرخ منهم لطم عويلا على ما رأوه
- صرخت الشرطة انتم خرجتم لاجسادهم وجميع من خرج سيعتقل منكم
- حمل بعض الرجال اجساد محمد كاظم والساري لاحد المنازل.
يؤكد الشاهد العيان ان حينها كان محمد كاظم قد توفى لكن الساري كانت انفاسه لازالت الى حين وصول الاسعاف
الشاهد يقول: بقيت القوات تضرب باجسادهم ساعة ونصف. لما لم يدخلوا الاسعاف للاجساد بدل ابقائهم وضربهم ضربا مبرح على الارض ؟؟!
نشره نصرة لمظلوميتهمشهادة (69)