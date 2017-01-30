شكر فضلاء قم لشعب البحرين العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

تحية إجلال وإعتزاز إلى شعبنا الغيورالمسلم المسالم في البحرين.

ألف قبلة نطبعها على جباهكم، وألف تحية وثناء لجهودكم، فلكم في القلب من المحبة والمودة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى.

لقد دخلتم قلب التاريخ، وسطرتم البارحة ملاحم بطولية سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وأحرى أن تكتب بماء الذهب.

نعم هكذا أثبت شعب البحرين أن الحضور الجماهيري قد أفشل مخططات السلطة الخبيثة، وما أحوجنا إلى إستمرار الحضور الشعبي السلمي للدفاع عن حرمة قائدنا سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله ).

شعبنا الوفي والغالي:

إن وظيفتكم لاتنتهي بتظاهرات الاكفان، فالحذر الحذر من مكائد النظام، وما أحوجنا إلى استمرار التحرك الشعبي والجماهيري حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

فضلاء البحرين في حوزة قم العلمية.

١ جمادى الاولى ١٤٣٨ه

٣٠ يناير ٢٠١٧م. (30)