شرطة سكوتلانديارد تفتح تحقيقا في حادثة اعتداء أحد موظفي سفارة آل خليفة بلندن على ناشطين بحرانيين

شرطة سكوتلانديارد تفتح تحقيقا في حادثة اعتداء أحد موظفي سفارة آل خليفة بلندن على ناشطين بحرانيين

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من لندن – البحرين اليوم

كشف موقع “بز فيد” عن قيام شرطة سكوتلانديارد البريطانية بالتحقيق في حادثة اعتداء دبلوماسي يعمل في سفارة البحرين على ناشطين بحرانيين اعتصموا صباح اليوم الجمعه امام سفارة آل خليفة في لندن.

واوضح الموقع بان سكوتلاند يارد” فتحت تحقيقا في ألقاء احد موظفي السفارة لكميات من الماء الحار على الناشطين, في إجراء اعتبره ناشطون يعبّر عن عقلية آل خليفة في التعامل مع الإحتجاجات.

وكان ناشطون بحرانيون أغلقوا بالسلاسل صباح اليوم الجمعة أبواب السفارة الخليفية في لندن , إحتجاجا على إقدام السلطات الحاكمة في البحرين على اعدام ثلاثة معارضين بحرانيين يوم الأحد الماضي, وهم كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس. (7)