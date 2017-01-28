شبيحة النظام !

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منظر اقرب الى أفلام الرعب شاهده العالم في فجر يوم الخميس الموافق ٢٦ يناير ٢٠١٧، بعدما هاجمت عصابة من الملثمين الذين يحملون كل أنواع الأسلحة الفتاكة ويغطون وجوههم على طريقة داعش في منتصف الليل منطقة الدراز وعبثوا فيها فساداً بالرصاص الحي والوحشية البالغة وسرعان ما هربوا عندما وقف أهل الفداء أمام وحشيتهم بكل بسالة وارتفعت أصوات التكبيرات في وجوههم وغزوتهم استحضرت دخول أسيادهم إلى هذا البلد الطيب حيث استحضرت سيرة الآباء والاجداد عندما كانوا يتحدثون عن الإغارة ليلاً على مناطق الآمنين، وخلف الخميس الدامي رصاص في الرؤوس والظهور واختطافات دموية وضرب للنساء وترويع للاطفال.

امام مشهد الخميس الدامي ٢٦ يناير ٢٠١٧ وامام مشهد العصابات المسلحة الذي دخلت للدراز بتنسيق وترتيب مع القوة الأمنية والعسكرية التي تحاصر الدراز ولا يسمح لأحد الدخول اليها منذ ٧ أشهر،يجب ان نقف ونرفع الصوت عالياً لكل من ينتمي للبشرية من قريب أو بعيد وإلى كل المؤسسات الدولية وإلى كل من يدافع عن السلطات في البحرين بدءً من الادارة الامريكية وأسطولها الخامس في البحرين ومملكة بريطانيا التي تعتاش على أموال البحرين بعنوان مساعدة الاجهزة الأمنية والشبيحة والبلطجية على مزيد من العنف وارهاب الدولة في البحرين.

انه وبعد مرور ٦ أعوام على الإبادة الحضارية لشيعة البحرين لم يعد كافياً ان تعلم كل الأطراف الداعمة للنظام عن حجم الجريمة الكبرى التي ترتكب بحق شعب البحرين بل عليها ان تتحمل المسئولية او تكون متهمة بمشروع الجريمة المنظمة ضد شعب البحرين بدءً من التمييز الطائفي والتهميش السياسي والممارسات الدموية والابادة الحضارية لشعب البحرين .

ان كل ما يسمعه العالم في الاعلام عن بلطجية في مصر او شبيحة في سوريا او عصابات في هنا او هناك يمارس بشكل رسمي مباشر تحت نظر الأسطول الخامس وإشراف جهاز المخابرات البريطانية .

إن هذا النداء هو نداء يسبق مجزرة سوف ترتكب وبعد المجزرة كلكم شركاء فيها وجزء منها وتتحملون مسئوليتها بالكامل.

#الدفاع_حتى_الموت (14)