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  • شاهد – ميادين البحرين أقوى من إرهاب آل خليفة ‏https://youtu.be/S582N1JU9uQ شاهد لقاء خاص: ⁧‫النائب الكويتي‬⁩ ⁧‫د عبدالحميد دشتي‬⁩ يستعرض اوضاع منطقة ⁧‫الخليج‬⁩‬ ‬⁩‬ ‫⁦‪https://youtu.be/pKFuIwqCIm0 شاهد – بحرانيون غاضبون يهاجمون السفير السعودي في لندن ويصفوه بالقاتل ‏https://youtu.be/XLiTeh1JkwA “الإندبندنت”: الشرطة البريطانية ربّما ساعدت السعودية في اعتقال أشخاص يواجهون خطر الإعدام ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88758 الإيكونومست: هروب إلى لندن بسبب قمع الحرية في الخليج.. وأنظمة الاستبداد تغري الصحافيين للانضمام إليها ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88756 “روبرت فيسك” مخاطبا الحكومة البريطانية: السعودية هي المملكة التي لا نجرؤ على ذكر اسمها أبدا ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88746 انتشار عسكري في الدراز لمنع إقامة صلاة الجمعة بالتزامن مع حصار القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88747 الناشطة ابتسام الصائغ ضمن استفتاء قناة الجزيرة حول الأشخاص الأكثر تأثيرا خلال هذا الأسبوع ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88731 منظمة أمريكيون (ADHRB) تسلط الضوء على المعتقل خليل إبراهيم الصفار في سلسلة (ملفات الاضطهاد) ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88723 في توتر مفاجيء بين البلدين.. الخارجية الإيرانية تحتج على خفض تمثيلها الدبلوماسي في الكويت وتصف الاتهامات بـ”الفارغة” ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88715 ______ وكالة أنباء “البحرين اليوم” للإشتراك في خدمة واتس آب بأرسل كلمة “إشتراك” للرقم 00447402550714

شاهد – ميادين البحرين أقوى من إرهاب آل خليفة ‏https://youtu.be/S582N1JU9uQ شاهد لقاء خاص: ⁧‫النائب الكويتي‬⁩ ⁧‫د عبدالحميد دشتي‬⁩ يستعرض اوضاع منطقة ⁧‫الخليج‬⁩‬ ‬⁩‬ ‫⁦‪https://youtu.be/pKFuIwqCIm0 شاهد – بحرانيون غاضبون يهاجمون السفير السعودي في لندن ويصفوه بالقاتل ‏https://youtu.be/XLiTeh1JkwA “الإندبندنت”: الشرطة البريطانية ربّما ساعدت السعودية في اعتقال أشخاص يواجهون خطر الإعدام ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88758 الإيكونومست: هروب إلى لندن بسبب قمع الحرية في الخليج.. وأنظمة الاستبداد تغري الصحافيين للانضمام إليها ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88756 “روبرت فيسك” مخاطبا الحكومة البريطانية: السعودية هي المملكة التي لا نجرؤ على ذكر اسمها أبدا ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88746 انتشار عسكري في الدراز لمنع إقامة صلاة الجمعة بالتزامن مع حصار القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88747 الناشطة ابتسام الصائغ ضمن استفتاء قناة الجزيرة حول الأشخاص الأكثر تأثيرا خلال هذا الأسبوع ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88731 منظمة أمريكيون (ADHRB) تسلط الضوء على المعتقل خليل إبراهيم الصفار في سلسلة (ملفات الاضطهاد) ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88723 في توتر مفاجيء بين البلدين.. الخارجية الإيرانية تحتج على خفض تمثيلها الدبلوماسي في الكويت وتصف الاتهامات بـ”الفارغة” ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88715 ______ وكالة أنباء “البحرين اليوم” للإشتراك في خدمة واتس آب بأرسل كلمة “إشتراك” للرقم 00447402550714

شاهد – ميادين البحرين أقوى من إرهاب آل خليفة
‏https://youtu.be/S582N1JU9uQ

شاهد لقاء خاص: ⁧‫النائب الكويتي‬⁩ ⁧‫د عبدالحميد دشتي‬⁩ يستعرض اوضاع منطقة ⁧‫الخليج‬⁩‬
‬⁩‬
‫⁦‪https://youtu.be/pKFuIwqCIm0

شاهد – بحرانيون غاضبون يهاجمون السفير السعودي في لندن ويصفوه بالقاتل
‏https://youtu.be/XLiTeh1JkwA

“الإندبندنت”: الشرطة البريطانية ربّما ساعدت السعودية في اعتقال أشخاص يواجهون خطر الإعدام
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88758

الإيكونومست: هروب إلى لندن بسبب قمع الحرية في الخليج.. وأنظمة الاستبداد تغري الصحافيين للانضمام إليها
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88756

“روبرت فيسك” مخاطبا الحكومة البريطانية: السعودية هي المملكة التي لا نجرؤ على ذكر اسمها أبدا
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88746

انتشار عسكري في الدراز لمنع إقامة صلاة الجمعة بالتزامن مع حصار القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88747

الناشطة ابتسام الصائغ ضمن استفتاء قناة الجزيرة حول الأشخاص الأكثر تأثيرا خلال هذا الأسبوع
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88731

منظمة أمريكيون (ADHRB) تسلط الضوء على المعتقل خليل إبراهيم الصفار في سلسلة (ملفات الاضطهاد)
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88723

في توتر مفاجيء بين البلدين.. الخارجية الإيرانية تحتج على خفض تمثيلها الدبلوماسي في الكويت وتصف الاتهامات بـ”الفارغة”
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88715

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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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بأرسل كلمة “إشتراك” للرقم
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