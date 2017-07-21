شاهد – ميادين البحرين أقوى من إرهاب آل خليفة
https://youtu.be/S582N1JU9uQ
شاهد لقاء خاص: النائب الكويتي د عبدالحميد دشتي يستعرض اوضاع منطقة الخليج
https://youtu.be/pKFuIwqCIm0
شاهد – بحرانيون غاضبون يهاجمون السفير السعودي في لندن ويصفوه بالقاتل
https://youtu.be/XLiTeh1JkwA
“الإندبندنت”: الشرطة البريطانية ربّما ساعدت السعودية في اعتقال أشخاص يواجهون خطر الإعدام
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88758
الإيكونومست: هروب إلى لندن بسبب قمع الحرية في الخليج.. وأنظمة الاستبداد تغري الصحافيين للانضمام إليها
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88756
“روبرت فيسك” مخاطبا الحكومة البريطانية: السعودية هي المملكة التي لا نجرؤ على ذكر اسمها أبدا
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88746
انتشار عسكري في الدراز لمنع إقامة صلاة الجمعة بالتزامن مع حصار القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88747
الناشطة ابتسام الصائغ ضمن استفتاء قناة الجزيرة حول الأشخاص الأكثر تأثيرا خلال هذا الأسبوع
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88731
منظمة أمريكيون (ADHRB) تسلط الضوء على المعتقل خليل إبراهيم الصفار في سلسلة (ملفات الاضطهاد)
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88723
في توتر مفاجيء بين البلدين.. الخارجية الإيرانية تحتج على خفض تمثيلها الدبلوماسي في الكويت وتصف الاتهامات بـ”الفارغة”
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=88715
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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