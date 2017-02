خرج العشرات من المواطنين في جميع مناطق البحرين، يوم الإثنين، في مسيرات غاضبة، تحت شعار “ما رأيت إلا جميلا”، وفاءً لدم الشهيد عبد الله العجوز، الذي تعرض لتصفية جسدية على يد عناصر المرتزقة فجر الاثنين في بلدة النويدرات، مؤكدين التمسك بالثأر من النظام الخليفي.

العالم – البحرين

وبحسب “المنامة بوست”، فقد رفع المتظاهرون رفعوا خلال المسيرات التي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير صور شهداء البحرين الذين تعرضوا لتصفيات جسديّة خلال شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2017، مندّدين بأحكام الإعدام وتصفية الشباب المعارض للنظام الحاكم، مردّدين الشعارات الثورية، ورافعين التكبيرات والنداءات التي تطالب بإسقاط النظام الخليفي، والتمسك بحقوق الشعب المشروعة نحو تقرير المصير.

كما شهدت التظاهرات بلدات “عالي، البلاد القديم، سترة، العكر، المعامير، سار”، فيما أحاط أهالي النويدرات موقع سقوط الشهيد عبد الله العجوز، لتكون دماؤه شاهداً على الجرائم الدموية التي يرتكبها النظام الخليفي.

