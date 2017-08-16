شاهد- البحرانيون يحتفلون بعيد الإستقلال رغم أنف الخليفيين https://youtu.be/-z3RRY6WenY بعد لقاء مؤسسي “جمعية مبادرات” بوزير العمل الخليفي.. هل بدأت ساعة انطلاق سباقات “أحصنة طروادة”؟ https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90438 الناشط مالك السعيد يكشف مخطط محاصرة القطيف لأسباب طائفية.. ويسخر من “تنمية الدمار في العوامية” https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90432 صور: يوم حافل بالتظاهرات والاحتجاجات في البحرين إحياءا لذكرى الاستقلال https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90410 “الإندبندنت”: السعودية تضيّق الخناق على الإقتصاد اليمني بحظرها وصول السيولة إلى البلاد https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90409 أسوشيتد برس: أحكام الإعدام والاضطهاد الطائفي يقيّدان من مصداقية إصلاحات محمد بن سلمان https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90397 نشطاء أجانب يؤكدون استمرار دعمهم لشعب البحرين خلال ندوة في لندن بمناسبة ذكرى الاستقلال https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90388 سعيد الشهابي يتهم واشنطن ولندن باللهاث وراء “المال السعودي”.. وضغوط لتريث العراق في التوجه نحو السعودية https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90385 “انفتاح خليجي” مفاجيء على العراق من بوابة “مقتدى الصدر”.. ومحللون يحذرون من “اختراق سعودي” https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90380 ذكرى استقلال البحرين: ماذا عن استبدال علم الاحتلال البريطاني؟ https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90356 محتجون يغلقون شوارع في البحرين استعدادا لإحياء ذكرى الاستقلال https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90355 استنفار عسكري في منطقة سترة بعد أنباء عن استهداف مركبة خليفية قرب مركز الشرطة https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90347 معرض للصور في لندن ضمن فعاليات المعارضة البحرانية لإحياء عيد استقلال البحرين https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90341 عوائل ثلاثة شبان مطاردين من سترة اختطفوا في كمين مخابراتي تدعو للكشف عن مصيرهم وحمايتهم من التعذيب https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90335 القوى الثورية في البحرين تعلن خارطة “مسيرات عيد الاستقلال”.. وجميعات سياسية تحيي “تضحيات النضال” https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90330 اعتقال الملا هاني البلادي بعد صدور حكم بسجنه ٦ أشهر بتهمة التضامن مع الشيخ عيسى قاسم https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90327 الهيئة النسوية في إئتلاف ١٤ فبراير تندد باستمرار اختطاف المواطنة زينب مرهون وإخفاء مصيرها https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90318 _____ وكالة أنباء “البحرين اليوم” للإشتراك في خدمة واتس آب بأرسل كلمة “إشتراك” للرقم 00447402550714 (62)