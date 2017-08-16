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شاهد- البحرانيون يحتفلون بعيد الإستقلال رغم أنف الخليفيين

‏‎ شاهد- البحرانيون يحتفلون بعيد الإستقلال رغم أنف الخليفيين‎ ‏https://youtu.be/-z3RRY6WenY بعد لقاء مؤسسي “جمعية مبادرات” بوزير العمل الخليفي.. هل بدأت ساعة انطلاق سباقات “أحصنة طروادة”؟ ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90438 الناشط مالك السعيد يكشف مخطط محاصرة القطيف لأسباب طائفية.. ويسخر من “تنمية الدمار في العوامية” ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90432 ‏‎ صور: يوم حافل بالتظاهرات والاحتجاجات في البحرين إحياءا لذكرى الاستقلال ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90410 ‏ ‎“الإندبندنت”: السعودية تضيّق الخناق على الإقتصاد اليمني بحظرها وصول السيولة إلى البلاد ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90409 ‏‎ أسوشيتد برس: أحكام الإعدام والاضطهاد الطائفي يقيّدان من مصداقية إصلاحات محمد بن سلمان ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90397 ‏‎ نشطاء أجانب يؤكدون استمرار دعمهم لشعب البحرين خلال ندوة في لندن بمناسبة ذكرى الاستقلال ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90388 ‏‎ سعيد الشهابي يتهم واشنطن ولندن باللهاث وراء “المال السعودي”.. وضغوط لتريث العراق في التوجه نحو السعودية ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90385 ‏ ‎“انفتاح خليجي” مفاجيء على العراق من بوابة “مقتدى الصدر”.. ومحللون يحذرون من “اختراق سعودي” ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90380 ‏‎ ذكرى استقلال البحرين: ماذا عن استبدال علم الاحتلال البريطاني؟ ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90356 ‏‎ محتجون يغلقون شوارع في البحرين استعدادا لإحياء ذكرى الاستقلال ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90355 ‏‎ استنفار عسكري في منطقة سترة بعد أنباء عن استهداف مركبة خليفية قرب مركز الشرطة ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90347 ‏‎ معرض للصور في لندن ضمن فعاليات المعارضة البحرانية لإحياء عيد استقلال البحرين ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90341 ‏‎ عوائل ثلاثة شبان مطاردين من سترة اختطفوا في كمين مخابراتي تدعو للكشف عن مصيرهم وحمايتهم من التعذيب ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90335 ‏‎ القوى الثورية في البحرين تعلن خارطة “مسيرات عيد الاستقلال”.. وجميعات سياسية تحيي “تضحيات النضال” ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90330 ‏‎ اعتقال الملا هاني البلادي بعد صدور حكم بسجنه ٦ أشهر بتهمة التضامن مع الشيخ عيسى قاسم ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90327 ‏‎ الهيئة النسوية في إئتلاف ١٤ فبراير تندد باستمرار اختطاف المواطنة زينب مرهون وإخفاء مصيرها ‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=90318 _____ وكالة أنباء “البحرين اليوم” للإشتراك في خدمة واتس آب بأرسل كلمة “إشتراك” للرقم 00447402550714 (62)

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