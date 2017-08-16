مشكلة الطغاة اعتقادهم بان بقاءهم يقتضي فناء الآخرين. فكأن الوجود لا يتسع للجميع، وان الحياة ليست من نصيب كافة البشر. لذلك تتميز عهود الطغيان بالقتل المفرط والدموية والاغتيال والتصفية. الطغاة لا يستطيعون البقاء مع الآخرين الا اذا حكم الآخرون على انفسهم بالموت عن طريق الاستسلام والخنوع وخلع لباس الانسانية. هذا ما يفعله الخليفيون منذ العام 2011 مع السكان الاصليين الذين يطالبون بما هو حق وعدل وانساني، ويرفضون الظلم والاستبداد والديكتاتورية والفساد. وهذا ما يمارسه السعوديون مع ابناء الجزيرة العربية سواء من يعيش في جنوبها (اليمن) او في شرقها. هذا الصراع تجسيد لما شهدته حقب التاريخ من مواجهات لم تتوقف بين الحكام الظالمين والشعوب المظلومة. لم يتوقف هذا الصراع يوما، لانه صراع بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، وبين الانسانية والحيوانية. انها حقيقة مرة ولكنها جانب من التاريخ البشري الذي قلما تميز بالامن والاستقرار والعدل الا في حقب قصيرة سادتها الرحمة الالهية وحماها الله فيها من فتن الزمان وتقلبات الحياة. ما اكثر الشهداء الذين سقطوا في هذا الصراع دفاعا عن الحق والعدل والانسانية، وما أشد ظلم الطغاة الذين لا يرقبون في المستضعفين إلا ولا ذمة.

ان ما تشهده المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية هذه الايام تعبير عن ذلك الصراع بين اهل الحق واهل الباطل، بين اتباع الانبياء وآخرهم محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واهل الشيطان الذين ختم الله على قلوبهم فاصبحوا لا يرون الحق. الخطة السعودية التي بدأت منذ ثلاثة عقود، تقتضي إزاحة السكان الاصليين من تلك المنطقة التي انعم الله عليها بالنفط، فاصبحت نقمة على اهلها. فالبيت السعودي يرى في الهوية السكانية لتلك المنطقة تهديدا دائما لشرعية حكمه، خصوصا ان المنطقة لم تنتفع ابدا من النعمة النفطية التي تنفق على اهل القصور في نجد، وتستخدم سلاحا ضد مناوئيهم.