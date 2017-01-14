شاهات الخليج

على اعقابهم راحلون…!

*محمد صادق الحسيني*

يحفرون قبورهم بايديهم وايدي المؤمنين…

لقد نسي نواطير الغاز والنفط اوتناسوا ما حصل بشرطي الخليج من قبلهم شاه شاهات المنطقة وكلب الحراسة الامريكية لعشرات السنين…!

يوم طغى وبدأ يعدم الشباب والعلماء والفدائيين والابرياء كيف تمكن الشعب الاعزل يومها الا من صدور عامرة بالايمان من الاطاحة به رغم انف اسياده…!

يومها لم تحمه دباباته ولا حرسه الملكي – الخالدون – ولا اساطيل الغزاة الامريكيين والبريطانيين ..!

حتى بعد ان هرب من ايدي المؤمنين الايرانيين الى الخارج لفظته كل عواصم العالم بما فيها عواصم اسياده ما اضطره الى اللجوء الى علد مأمور مثله تابع للعدو الصهيوني …!

ورغم كل الحراسات وكل الرعاية الصهيونية واحاطة مخابرات السادات به لم تتمكن كل تلك الجحافل من وصول ملك الموت ليقبض روحه وهو خائف يترقب…!

اين سيذهب اليوم طاغية البحرين واسياده الصغار من دواعش الحجاز وورائهم اسياده الكبار من انجليز وامريكان من ارادة المنتقم الجبار ..!؟

ان قرار طاغية البحرين باعدام الشباب الابرياء في هذه اللحظة التاريخية من حياة البحرين الكبرى جهلته يقرب حبل المشنقة من رقبته ، لا بل ويعجل بتعليق المشانق لشاهات الخليج ، سلمان بعد سلمان …!

لقد فات الاوان ايها الشيطان الصغير ، واقترب اجلك واجل كل سجّان وحانت لحظة انكسار سيدك المباشر قرن الشيطان …!

وما ذلك على الله بعزيز

بعدنا طيبين قولوا الله (12)