قال المرشح الرئاسي لمنصب سفير الولايات المتحدة في البحرين جستن سيبيريل الثلاثاء إنه سيكون “منفتحا لسماع كل الأصوات في المجتمع البحريني (بما فيها أصوات الشيعة)”، وفق ما أفادت به مراسلة الحرة.

وأكد في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ على أهمية العلاقات بين البلدين لكنه يدعو البحرين إلى احترام حقوق الأقليات.

وأوضح سيبيريل أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة البحرين في التصدي للتهديدات الإيرانية، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس بموافقتها على صفقة أسلحة دفاعية مع البحرين بما فيها بيع طائرات أف 16.

وأعرب كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بن كاردن من جهته عن قلقه الشديد من معاملة الشيعة في البحرين.

وأكد كاردن في الجلسة أنه وعلى الرغم من أن البحرين شريك مهم للولايات المتحدة، إلا أن احترام حقوق الإنسان واجب.

المصدر: الحرة

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