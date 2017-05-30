سياسيون ومثقفون عرب يتضامنون مع «الشعب العربي في البحرين»

أصدر عدد من الشخصيات السياسية والمثقفين العرب بياناً تضامنياً مع الشعب العربي في البحرين دعوا فيه إلى «الوقف الفوري لدمار البحرين وتعزيز الوحدة الوطنية، صمام الأمان وطريق الأن والاستقرار والتقدم». كما أدانوا «أساليب القمع والانتهاكات الصارخة للقانون وحقوق الإنسان»، وأعربوا عن قلقهم من «العنف الدموي للسلطات الحكومية».

هذا نص البيان مع القائمة الأولى من التواقيع:

ليتوقف دمار البحرين وتتعزز الوحدة الوطنية

تشهد البحرين هذه الأيام، ولا سيما، بعد قمم الرياض الأخيرة، هجوما دمويا شرسا ومنفلتا من السلطات الحاكمة، على حقوق الشعب المشروعة في التظاهر والاحتجاج والمطالب العادلة بحكم رشيد وإصلاح وتغيير وتنمية مستدامة وعدالة اجتماعية. حتى منظمة العفو الدولية، التي مقرها لندن، عاصمة الدولة الحليفة للمملكة وسلطاتها، استنكرت في بيانها حول التطورات في البحرين، الإجراءات الأمنية التي أدت إلى استشهاد مواطنين واعتقال مئات، وكشفت النقاب عن أدلة على أن قوات الأمن البحرينية قد استخدمت القوة المفرطة في قرية الدراز ضد محتجين تظاهرت أغلبيتهم بصورة سلمية، وذلك في سياق حملة قمعية مستمرة ضد أهالي القرية، التي تخضع لحالة حصار من جانب السلطات منذ 11 شهراً. كما أقلقت هذه الإجراءات الدموية القوى والمنابر والتيارات الوطنية والقومية واليسارية داخل البحرين وخارجها، فاستنكرت بشدة إصرار الحكومة ومن يسيرها على تدمير البلاد واضطهاد العباد.

إننا، الموقعين على هذا البيان من شخصيات سياسية ومثقفين عرب، نعلن تضامننا مع إرادة الشعب في البحرين، ونطالب بالوقف الفوري للإجراءات الدموية وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف كل الإجراءات القمعية والانتهاكات للقانون وحقوق الإنسان، ونحث على الدعوة الصادقة إلى حوار وطني حقيقي يضمن للشعب خياراته ويحمي البلاد من الخراب والتدخل الخارجي.

إن الوحدة الوطنية واحترام إرادة الشعب في البحرين هي السبيل الوحيد للأمن والاستقرار والتقدم، وليست القوة المفرطة والعنف الأمني والهجمات البوليسية والطوارئ والسجون وإسقاط الجنسية والإبعاد والحظر والإبادة وارتكاب جرائم الحرب المعروفة.

نهاية أيار/ مايو 2017

الموقعون:

- فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، فرنسا.

- رحاب مكحل، المدير العام للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، لبنان.

- سناء الجواهري، ناشطة اجتماعية، إسبانيا.

- نوال حدادين، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي. الأردن.

- بثينة داغستاني، ناشطة سياسية، الأردن.

- هدى مستريحي، ناشطة سياسية، الأردن.

- يسرى الكردي، جمعية مقاومة الصهيونية والتطبيع، الأردن.

- رياحين الجلبي، مهندس استشاري، المملكة المتحدة.

- منيرة كتمتو، ناشطة فلسطينية، كندا.

- سميره عويس، ناشطة سياسية، الأردن.

- د. ميسون حداد، اكاديمية، الاردن.

- مروان عبد العال، روائي ومناضل سياسي فلسطيني، مقيم في لبنان.

- جورج منصور، وزير سابق ورئيس الجمعية العراقية الكندية لحقوق الإنسان.

- د. فلاح حسن الخطاط، أكاديمي وفنان تشكيلي، العراق.

- كمال السعيدي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، المغرب.

- د. عامر حسن فياض، عميد كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العراق.

- هاني لازم، متقاعد، العراق.

- المحامي محمود مرعي، سوريا.

- د. حسين علي شعبان، كاتب وصحافي، المملكة المتحدة.

- محمود الشربيني، دكتور العلوم السياسية، نائب رئيس المؤتمر الناصري العام، مصر.

- جوزف بوعقل، صحافي وناشر، مسؤول سابق في الحزب الشيوعي اللبناني، لبنان.

- د. نظمي العبيدي، طبيب، إسبانيا.

- محمد الطيب أحمد صدقي، عضو المؤتمر القومي- الإسلامي، فلسطين.

- د. كامل مهدي، مدير أسبق لمركز دراسات الخليج العربي في جامعة إكستر.

- معن بشور، الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، لبنان.

- عبد الغني هللو، عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

- عمر الصكبان، طبيب وأكاديمي، العراق.

- أحمد المؤيد، كاتب وناشط سياسي يمني، مدير منظمة سبأ للديموقراطية وحقوق الإنسان.

- نزار رهك، كاتب وصحفي، ألمانيا.

- يحيا حرب، صحافي، بريطانيا.

- محمد إبراهيم، باحث، الخرطوم.

- محمد جابر، صحفي، العراق.

- د. عباس الإمامي، منظمة حقوق الإنسان لتركمان العراق، لندن.

- عماد محمد التميمي، إعلامي، العراق.

- الدكتور محمود سعاده، الأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني.

- أمين شاتي، فنان تشكيلي، العراق.

- الدكتور عصام السعدي، شاعر ومؤرخ، عضو المؤتمر القومي العربي وعضو اتحاد الكتاب والادباء العرب، الأردن.

- الدكتور ذيب مرجي، أستاذ جامعي ونائب سابق، الأردن.

- الدكتور عبد الله العساف، كاتب وناشط سياسي، عضو اتحاد الكتاب، الأردن.

- محمد البشير، باحث عضو المؤتمر القومي العربي، الأردن.

- الحزب الشيوعي الفلسطيني، فلسطين المحتلة.

- د محمد علي الناصري، أستاذ جامعي، العراق.

- سالم صويص، ناشط سياسي، الأردن .

- يوسف قويدر، ناشط سياسي، الأردن.

- حسين أبو راس، ناشط سياسي، الأردن.

- الدكتور سليمان الصويص، ناشط حقوق، الأردن.

- عزام الصمادي، رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، الأردن.

- أسامة الشبيبي، دكتوراه في الصيدلة، بريطانيا.

- سعود قبيلات، كاتب وعضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب وعضو الأمانة العامة للجبهة التقدمية العربية، الأردن.

- الدكتور إبراهيم حجازين، ناشط سياسي، الأردن.

- الدكتور عرفات الأشهب، طبيب وكاتب، عضو اتحاد الكتاب والادباء العرب، الأردن.

- فرج اطميزه، الأمين العام للحزب الشيوعي، الأردن.

- منير حمارنه، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي، الأردن.

- نضال مضيه، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- عبدالله زريقات، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- عمر عواد، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- سعد عاشور، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- محمد مشرف، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- عبد الرحيم جويحان، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- سامي حمارنه، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي الأردن.

- مازن قموه، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- خلدون البرغوثي، ناشط سياسي، الأردن.

- عامر التل، ناشط سياسي، الأردن.

- نائل التهتموني، ناشط سياسي، الأردن.

- الدكتور احمد ماضي، استاذ جامعي وكاتب وعضو اتحاد الكتاب والادباء العرب، الأردن.

- الدكتور محمود الحارس، عضو المؤتمر القومي العربي، الأردن.

- د. محمد جعفر حسن، أستاذ جامعي، بريطانيا.

- مازن هلسا، ناشط سياسي، الأردن.

- محمد عرابة، ناشط سياسي، الأردن.

- عناد ابو وندي، صحفي، الأردن.

- باسل الساعاتي، دكتوراه هندسة، المملكة المتحدة.

- مجدى المعصراوي، نائب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، عضو مجلس الشورى المصري السابق، مصر.

- محمد احمد إبراهيم، مدير مركز الصمود للدراسات والأبحاث، قبرص.

- خالد عبد المجيد، عضو المؤتمر القومي العربي وأمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية.

- محمد العبد الله، كاتب وناشط سياسي، فلسطين – سوريا.

- د. سيف دعنا، كاتب وأكاديمي، الولايات المتحدة.

- نافذ أبو حسنة، كاتب وإعلامي، فلسطين، لبنان.

- رامز مصطفى، كاتب وباحث سياسي، فلسطين – سوريا.

- د. بسام رجا، كاتب وإعلامي، فلسطين – سوريا.

- علي ناصر، كاتب وناشط، فلسطين.

- فؤاد شحرور، إعلامي وناشط، فلسطين – سوريا.

- هشام الزعبي، تربوي وناشط، فلسطين – سوريا.

- صالح مبارك، ناشط سياسي، الأردن.

- د. فؤاد رجا يوسف، حقوقي وناشط، فلسطين – سوريا.

- د. عايد أحمد، طبيب وناشط ، السويد.

- فايق صالح، رئيس جمعية الشعب الفلسطيني في مدينة أوبسالا، السويد.

- فرج الهربيطي، رجل أعمال وناشط، السويد.

- هيثم إبراهيم، مترجم وناشط، السويد.

- أيمن شقرة، ناشط، ألمانيا.

- سامي شاهين، ناشط فلسطيني، كندا.

- د. محمود العلي، أكاديمي وباحث ومنسق مركز حقوق اللاجئين – عائدون، لبنان.

- خالد السعدي، رئيس جمعية الشتات في مدينة غوتنبرغ، السويد.

- كاظم الموسوي، كاتب وباحث سياسي، العراق ـ بريطانيا.

- فرات علوان، إعلامي، موقع ساحة التحرير، العراق ـ السويد.

- نمير النمر، إعلامي، موقع ساحة التحرير، العراق ـ هولندا.

- محمد العبيدي، إعلامي، موقع ساحة التحرير، العراق ـ الدنمارك.

- شوكت سعدون، كاتب وناشط سياسي، عضو اتحاد الكتاب والادباء العرب، الأردن.

- فواز مزهر، ناشط سياسي، الأردن.

- م.ذيب عويس، مهندس وناشط سياسي، الأردن.

- فهمي الكتوت، ناشط سياسي وباحث اقتصادي، الأردن.

- المهندس ضياء عبود، ناشط سياسي، العراق /لندن.

- فيصل جلول، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، فرنسا.

- د. أحمد دراج، طبيب وناشط، فلسطين – سوريا.

- كاظم محمد تقي، كاتب، السويد.

للتضامن والتوقيع يمكن تتبع الرابط التالي:

http://www.sahat-altahreer.com/?p=25292

عربيات

العدد ٣١٨٧ الثلاثاء ٣٠ أيار ٢٠١٧

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