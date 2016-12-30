تواصل السلطات البحرينية منع المواطنين من اقامة صلاة الجمعة في المركزية الاكبر في البحرين مع استمرار محاصرة الدراز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر بحرينية أن نظام آل خليفة منع المواطنين من اقامة الصلاة جماعة في جامع الصادق (ع) بمدجينة الدراز المحاصرة حيث تقام الصلاة المركزية، فيما رد المواطنون باحراق علم الكيان الصهيوني.

ووفقا لمصدر من الدراز كان المواطنون قد علقوا العلم الفلسطيني على منبر الصلاة في اشارة واضحة لرفضهم التطبيع مع كيان الاحتلال، حيث كان وفد من حركة “حباد” التي تعد الذراع الثقافي للكيان الصهيوني، قد زار البحرين في هذا الاسبوع واقام احتفالا دينيا شارك فيه بحرينيون.

ويُشار الى أن منع اقامة أكبر صلاة جماعة في البحرين يتواصل للاسبوع الـ24 على التوالي في ظل تصعيد السلطات ضد أبناء الشعب، ورموز المعارضة.