منذ 19 ساعة 7 May، 2017
أجلت محاكمُ النظامِ في البحرين محاكمةَ آيةِ الله الشيخ عيسى قاسم الى الواحدِ والعشرينَ من الشهرِ الجاري.
وانطلقت مسيرةٌ غاضبةٌ في ساحةِ الاعتصام في الدراز غربَ المنامة تنديداً باصرارِ السلطاتِ على الاستمرارِ في محاكمةِ آيةِ الل قاسم.
وليل السبت – الاحد خرجَ عشراتُ الآلافِ من البحرينيينَ الى الشوارعِ نصرةً للشيخ عيسى قاسم، ورفعَ المتظاهرونَ الذين جابوا العديدَ من المناطقِ صُوَرَهُ وأكدوا الجهوزيةَ التامةَ للدفاعِ عن سماحتهِ حتى الموت والتصدي لأيِ اعتداءٍ ترتكِبُهُ السلطاتُ في البحرين.
المصدر: قناة المنار
(60)