العتيبة يواصل حملات الكذب ضد قطر في الصحف الأمريكية

الوساطة القطرية كانت بعلم وموافقة الحكومة البحرينية

فشل الحصار دفع دوله لإلصاق أي تهمة بالدوحة

سياسات المنامة المقوض الرئيسي لاستقرار منطقة الخليج

من بين الأكاذيب التي رددها السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في حواره مع مجلة ذي أتلانتيك الأمريكية، أن قطر سعت لإشعال الفتنة والتآمر على حكومة البحرين في العام 2011 إبان أحداث الثورة الشعبية التي شهدتها المملكة في تلك الفترة.. هذه التصريحات تبين إصرار دول الحصار ومسؤوليها على تجاهل الحقائق وتعمد الكذب والافتراء وإلصاق التهم بقطر بلا شرف أو أخلاق.

تعكس هذه التصريحات حقيقة الأزمة التي تمر بها دول الحصار والبحرين واحدة منها، فالاتهامات التي توجهها لقطر منذ بداية الحصار مرسلة وجزافية كما هي العادة، فضلا عن أن القوة والنجاح الذي أبدته قطر في مواجهة هذه الموجة العدائية وإجراءات الحصار الظالمة دفعتهم لكيل الاتهامات الكاذبة على أوسع نطاق تبريرا لتصرفاتهم وإجراءاتهم الرعناء.

وما تسوقه سلطات البحرين بأن قطر تآمرت عليها بهدف التنسيق لزعزعة الاستقرار في البلاد وإثارة الفوضى في المملكة، مردود عليه بحقائق الأمور، فالمكالمة التي أذيعت مجتزئة والتي كانت بين رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني من جهة، والشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق البحرينية من الجهة الثانية، كانت في إطار الوساطة لإحلال الاستقرار في البحرين إبان الاحتجاجات الشعبية هناك عام 2011، وكانت علنية وبعلم الحكومة البحرينية ذاتها، وحكومة الرياض، والولايات المتحدة.

كان هدف الدوحة حل الأزمة الداخلية في البحرين، وهو دور نابع من تحمل المسؤولية وإدراك خطورة الأوضاع، وإيمان قوي بضرورة تقديم يد العون للأشقاء وتحقيق الاستقرار في منطقة الخليج، بعد أن تسببت تصرفات الحكم في البحرين في خروج هذه الاحتجاجات إلى الشارع وبشكل كبير.

إشادة بدور قطر

هذا الدور الإيجابي أشادت به الحكومة البحرينية وقتها، كما أشادت كافة الأطراف الخليجية والدولية بجهود الدوحة لإحلال الاستقرار في البحرين. وبعد إذاعة تلفزيون المملكة للمكالمة المشار إليها في محاولة لتشويه قطر، ردت جمعية الوفاق البحرينية على ذلك في بيان، أكدت فيه أن المكالمة جزء من وساطة تمت بموافقة المنامة نفسها. ففي 17 يونيو، الماضي أكدت جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة، أن الاتصالات التي جرت مع الجانب القطري كانت معلنة وبعلم الحكومة البحرينية.

وأضافت الجمعية في بيان لها، أنها تلقت مبادرات أيضا من السعودية والكويت وتركيا ودول أجنبية لإيجاد حل للأزمة البحرينية.. وشددت الجمعية المعارضة على أن كل اتصالاتها السياسية الرسمية مع المسؤولين والدبلوماسيين كانت معلنة وتجري بعلم الحكومة البحرينية. ونفت الجمعية أي علاقة لها بالأزمة بين دول خليجية وعربية، بينها البحرين، وبين قطر.

مشيرة إلى أن كل الاتصالات التي أجريت معها “من صميم العمل السياسي الطبيعي من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية في البحرين”.. وأضافت “الوفاق” أن النظام البحريني “اتهم كل من حاول تقديم المساعدة للبحرينيين من أجل الخروج من الأزمة بالتآمر، ومن أولئك المفوضية السامية والأمم المتحدة، وحلفاؤه كالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم”.

يضاف إلى ذلك أن جمعية الوفاق المعارضة، التي شاركت في الاحتجاجات السلمية في البحرين، لم تكن سوى حزب سياسي يتمتع بالأغلبية في البرلمان البحريني.

وقد أدان المجتمع الدولي ومنظماته الإجراءات التي اتخذتها المنامة في 2016 بحل الجمعية وتصفية ومصادرة أموالها، وهي الخطوة التي حظر منها العالم أجمع كونها تقوض استقرار المنطقة، حيث أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أكدت فيه أن “الخطوات التي اتخذتها الحكومة البحرينية لقمع المعارضة السلمية تقوض التماسك والأمن في البحرين، وكذلك الاستقرار في المنطقة.. وهذه الإجراءات لا تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة وتؤثر على شراكتنا مع البحرين. إنها تتناقض أيضا مع التزامات الحكومة المعلنة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة مع جميع الفئات في البحرين”.

مهدد رئيسي

وتؤكد شواهد الأحداث أن البحرين هي المهدد الرئيسي للاستقرار في المنطقة عبر قمع الرأي المخالف لحكومة المنامة، واللجوء لسياسات التعذيب وتكديس السجون بالمخالفين أو المعترضين على الحكومة ودائرة الحكم هناك، فضلا عن انتهاج ممارسات طائفية ضد مواطني المملكة، وضد المقيمين بشكل عام..

وهذه الممارسات وثقتها منظمات دولية عديدة معنية بمراقبة حقوق الإنسان، نذكر منها على سبيل المثال، تقرير منظمة العفو الدولية، وكذلك تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير الذي اتهم المنامة بقمع المعارضين، وحل مؤسساتهم واعتقال رموزهم. كما انتقد التقرير الأحكام الظالمة بحق المعارضين وآخرهم زعيمها الشيخ علي سلمان إلى جانب ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال تهم التعذيب تترامى إلى مسامع الجميع عن سجون البحرين المزدحمة.

يضاف إلى ذلك أن وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت أمس السلطات البحرينية بممارسة سياسات تعسفية وطائفية ضد المواطنين، وهو ما يهدد الأمن والسلم في البلاد، وبالتالي يهدد استقرار منطقة الخليج برمتها.

سياسات رعناء

ويرى مراقبون أن مملكة البحرين أول مهدد للاستقرار الخليجي لعدة أسباب، أولها السياسة الخاطئة التي تنتهجها المنامة في مواجهة مواطنيها المعارضين، ما أدى لاشتعال النيران في بداية الربيع العربي، وهو الأمر الذي استدعى تدخل قوات درع الجزيرة التي تتخذ من قاعدة حفر الباطن بالسعودية مقرا لها. وكانت تكلفة الوقوف ضد هذه الاحتجاجات باهظة على الشعب البحريني. فطوال هذه السنوات، ازداد تأزم الوضع في البلاد، فضلا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان، وتنامي وحشية النظام وقسوته مع المواطنين.

ومن الواضح أن السلطات البحرينية تعتقد أنه كلما مر الوقت، قل اهتمام حلفائها بما تفعله لتخليص البلاد من رياح التغيير التي تهب عليها. ومنذ 2011 وعدت السلطات الحاكمة في البحرين بإجراء العديد من الإصلاحات، ولكن ذلك لم يحدث، بل على العكس ازداد النشاط الاضطهادي والقمعي، حيث تم وقف نشاط جمعية الوفاق، أكبر جمعية سياسية معارضة في البلاد، وقام القضاء البحريني بحلها واعتقال زعيمها والحكم عليه بالسجن.

إغفال التنمية

ومن عوامل تهديد البحرين لأمن المنطقة إغفال حكامها إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، باعتبارها قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت وفي أي مكان بما يهدد أمن الخليج، فقد ارتفعت نسبة البطالة، رغم الدعم السعودي المتواصل بغرض مساندة الاقتصاد البحريني المتداعي.

وبينما تعتمد دول الخليج الأخرى على عائدات النفط، وتنوع الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي اللاريعي، ظلت البحرين تعتمد ببساطة على المساعدات المالية التي تقدمها لها السعودية ودول الخليج الأخرى. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ليس مستغربا أن تنفجر مملكة البحرين لتعصف بمقدرات المنطقة.

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