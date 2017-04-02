ـ ـ سـقـيـفـة الوادي الـيـابـس ــ

الزمـان : بداية رجب الأصب

المـكـان : مقابـل فلـسـطـيـن الـمُحـتـلـة

العـنـوان : قـمـة الـبـحـر الـمـيِّـت

✍ الـمُقدمـة .. حفلة الأقزام

إنه يوم الزينة ، حفيد هند بالإنتظار ، كبير الشياطين سبقهم قبل أيام ، حملة الرايات السفيانية يتقاطرون .. رَسَت دوابهم وسُفنهم على شواطيء اليَم الميت ، وكانت أشكالهم على مُسمى البحر الذي جمعهم ، حَضروا من كل حدب وصوب وفي جِعابهم ألواح خشبية ، نُقشت عليها مقرراتهم وأهدافهم وبعض ما تبقى من ماء وجوههم ، وغاب عنها لوح السليبة المَسبية على الرغم من قرب المسافة الفاصلة بين الشواطيء المهجورة والمنسية …

كانت حفلة تنكرية بامتياز ، فيها العناوين مزخرفة والحقائق مُحرَّفة ، الغايات غير ظاهرة والنوايا المُبطنة خافية ، ذئاب شرسة بأزياء حُملان وديعة ، وقفزات حريرية مُخملية ، تخفي تحت جلودها آلات القتل الحربية ، أرادوها قُمة بحجم أُمَّة وشتان بين القمم والقمامة وبين الأعراب والنشامى . الأهداف المُعلنة كانت لإنقاذ البلاد ، والخفية منها للتآمر على العباد ، وكأنهم نَسوا أو تناسوا بأن القمم لا تليق بعبيد الأسياد أو بسُكان الوِهاد …

أرادوها قمة للتحديات بحجم الرواسي والجبال ، وجمعوا فيها زُمرة من أشباه وأنصاف الرجال ، أسموها قمة عربية وهي بالحقيقة خلوة عِبرية .. حشدوا لها كل إمكانياتهم وأعلنوا فيها عن بعض مقرراتهم وغاياتهم …

ملاحظة : المقدمة هذه تشير إلى معظم القادة العرب وتستثني بعض القادة الشرفاء .

✍ أهداف القمة ومقراراتها .

قبل أن نضعكم بصورة وتفاصيل الأحداث الحالية والقادمة ، يتوجب علينا توضيح مقررات القمة العربية وأهدافها ، ما خفي منها وما ظهر ، وإليكم هذه التفاصيل :

الاهداف المُعلنة

إعتماد آلية الحل السلمي في سوريا

الحرب على الخوارج ، داعش وآخواتها

مواجهة الخطر والتمدد الإيراني

تفعيل مبادرة السلام العربية

الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته

مطالبة تركيا بالانسحاب من العراق

الأهداف المُبطنة

مبايعة دونالد ترامپ كـ قائداً للأمة

إحتواء العراق وإبعاده عن إيران

تأسيس تحالف وجيش سُني

التطبيع مع العدو الصهيوني

مواجهة الخطر والتمدد الايراني

القضاء على حركات المقاومة

( حزب الله – الحشد الشعبي – أنصار الله ) .

الأهداف الروائية

ترسيخ دور الولايات المتحدة كصاحبة للقوم

تسليم الراية الأميرية السفيانية للأردن

التمهيد لدخول السفياني

القضاء على الأبقع والأصهب

السيطرة على منبر دمشق وكور سوريا الخمسة

التوجه نحو الحجاز والعراق

مواجهة الرايات اليمانية والمشرقية

القضاء على المهدي الموعود

✍ تفاصيل المشاهد الحالية والقادمة

اليوم لن أخوض بالتفاصيل الدقيقة والمُملة كما جرت العادة ، لأن معظمها قد ورد في الاجزاء الثلاثة من منشوري الأخير ” سفيانية القوم بين الأمس واليوم ” ، وساكتفي هذه المرة ببعض الإيضاحات التي تربط بين العناوين السابقة والمستجدات الحالية :

أولاً : مقررات القمة العربية لم تفاجئني ، وكنت قد أشرت الى معظم تفاصيلها المعلنة والمخفية على السواء ، اقول : شاء من شاء وأبى من أبى هي اعلان حرب بامتياز ، الهدف من تأسيس جيش وتحالف سني بقيادة اميركية ، هو التدخل العسكري عاجلاً أو آجلاً في الجنوب السوري .. الذريعة داعش والهدف مواجهة إيران وحلفائها وإسقاط النظام . أما الاعلان عن ضرورة ايجاد تسوية سلمية لانهاء الحرب في سوريا فهي لذر الرماد في العيون . وقبل أن يسألني سائل عن السفياني ، هل هو عبدالله ملك الاردن أم غيره ؟ وهل لـ تزامن موعد القمة العربية مع بداية رجب الأصب من ابواب الصُدف ؟ أعود واكرر وأقول بأني لا أعمل بالإسقاطات ولا بالتوقيتات ، وأنا اتعاطى منطقياً وعلمياً مع مكنونات الروايات الشريفة ، كذلك الأمر مع المصطلحات والرموز المُشفرَّة، كالسفيانية مثلاً اتعاطى معها على أنها راية تنضوي تحتها جميع قوى الشر والطاغوت في العالم .

الاستنتاج : لقد تمت بالأمس وبصورة علنية المبايعة لاميركا كـ صاحبة للقوم ، كذلك تمت الموافقة على الاردن كـ أمير للراية الحمراء ، أيحملها عبدالله ابن الحسين أم رجل غيره ؟ هذا ليس موضوع تقريري ، المهم عندي أنه ثبت لدي وبالادلة القاطعة أن الوُجهة تحددت والخيول أُسرجت والراية الحمراء رُفعت .

ثانياً : كنت قد اشرت في تقريري السابق الى زيارة خاصة لوزير الخارجية الأميركية تيلرسون إلى انقرة ، وكنت قد ألمحت بين السطور إلى تحييد الاتراك عن معركة الرقة ، وكتبت عن عمليات جوية وبرية للقوات الاميركية والفرنسية ناحية الطبقة ، وعن قوات فصل بين الاكراد والتُرك بهدف منع الاحتكاك ، وبالأمس شاءت الأقدار أن تكشف الحقائق وأن تميط اللثام عن المخفيات من الأمور ، ففجأة ودون سابق إنذار تُعلن تركيا عن إنتهاء عملية درع الفرات ، اما اليوم فقد خرج علينا يلدريم في مؤتمر صحفي مع نظيره الاميركي ليعلن بأن هناك توافق تركي – اميركي عن تطابق الرؤى في مواجهة داعش وإيران . فكيف أُرغمت تركيا على الموافقة وما هو الثمن ؟

الاستنتاج : الكُرد ما كانوا ليقبلوا بأن تزج أميركا بهم في آتون المعركة ، وركوب هذه المغامرة بدون وعود سابقة لهم بقرب تحقق حلم كيانهم الموعود ( فرحة الكرد بالأمل الكاذب تمثلت بعض معالمها برفع علم اقليم كردستان فوق الدوائر الحكومة العراقية ) ، والاتراك ما كانوا ليقبلوا بالإملاءات الاميركية لولا وعود واشنطن لهم بالقضاء على النظام السوري وباستحالة قيام دولة كردية ( لا تنسوا الوعود الاميركية لتركيا باقامة مناطق آمنة وانهاء ملف اللاجئين السوريين ) . وماذا عن المساحة التي احتلتها تركيا والتي تقدر بـ ٥٠٠٠ كم٢ ؟ لماذا صُمَّت افواه العرب واسيادهم عنها ؟ فهل اتضحت لكم اللعبة الخبيثة والخطة الشيطانية ؟ اليوم قررت أميركا تحييد الاتراك عن معركة الرقة في المرحلة الاولى ، واللعب بالورقة الكردية فقط ، فاذا نجحت الخطة الماسونية بتحقيق اهدافها ، فإن الدور التركي سيظهر مجدداً في مرحلة ما بعد الرقة ، وهذه المرحلة القادمة ستشمل سوريا والعراق على السواء .

ثالثاً : تحييد العراق عن الصراع الاقليمي واخراجه من لعبة المحاور ، والمطالبة من تركيا بأن تسحب قواتها من بعشيقة ، مع عودة العراق الى الحضن العربي ، وعودة الشرعية من خلال حملة لجمع السلاح المُنفلت . عناوين براقة ويتمنى سماعها معظم العراقيين ، فأين تكمن الحقائق ؟ وهل فعلاً سيسلم العراق من شرورهم ؟ من محاسن الصدف ايضاً ان يخرج وزير خارجية البحرين اليوم بتصريح لوكالات الانباء ، يُعلن فيه عن تمنياته بالقضاء على جميع ميليشيات ايران ، أَوَليس الحشد الشعبي مصنَّف ايرانياً وارهابياً باللوائح الاميركية والخليجية ؟ وماذا عن اجتماعات شيوخ وقادة الانبار ورحلاتهم المكوكية بين جينيف واسطنبول والرياض وعمَّان ؟ وماذا عن التحضيرات العسكرية في الكويت ؟ اسئلة برسم حكومة العبادي !!!

الاستنتاج : سيتم تحييد العراق عن الصراعات الخارجية حتى ينتهوا من خطتهم في سوريا ، وسيتم اشغاله بصراعات وفتن داخلية بهدف اضعافه وبهدف التمهيد الى احتلاله لاحقاً . المشكلة أننا أُمة لا تقرأ وأُمة نائمة ، فسلام الله على اهل الكهف ، حتى هُم سيستيقظون وسيكون لهم دوراً محورياً في مرحلة الظهور الشريف ، أما البعض منَّا فقد قرروا النوم بالنيابة عنهم .. نوماً هنيئاً ، رجاءً لا تزعجوهم .

رابعاً : كنا قد ذكرنا سابقاً عن تحولات تاريخية وتحالفات غريبة واحداث مُريبة وحلول عقيمة ، وعن استحالة نجاح التسويات لأن فتنة الشام أكبر من أحلام الوردية للبعض . اليوم فشلت اجتماعات آستانة ولحقت بها إجتماعات جينيف باجزائها الخمسة ، ولكن ما الذي تغير وتبدل حتى اصبح الموقف الاميركي من قيادة الرئيس بشار الاسد ملائكياً الى هذه الدرجة ؟ وزير الخارجية الاميركي تيلرسون يعلن من انقرة ان مصير الاسد يقرره شعبه ، وسفيرة اميركا في الامم المتحدة تعلن أن اولويات ادارة ترامب ليست ازاحة الاسد !!!

الاستنتاج : هم لا يريدون مواجهة الاسد وجيشه في المرحلة الاولى من الخطة ” B ” ، عليهم ان يتخلصوا من داعش وآخواتها وأن يحصنوا مواقعهم وأن يفرضوا خرائطهم وتصوراتهم ، وأن يقيموا مناطقهم الآمنة ، وبعدها يتفرغون لمنبر دمشق وللسيطرة عليه .

يُحكى أن السفياني يقضي على الابقع ومن معه في المرحلة الاولى ، ثم يقضي على الاصهب ، ومن ثم يتوجه الى دمشق بعد فرض سيطرته على الكور الخمس ، فيعتلي منبرها . هل هذه حكايات جدتي ام ارث عظيم تركه لنا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ؟ عجباً لما لا تتفكرون !!!

✍ الخاتمة

اليوم بدأت الغيوم تتلاشى وتنقشع وبدأت الرؤية تزداد وضوحاً ، منطقة تحت سيطرة الاكراد وأخرى تحت سيطرة الاتراك ، وجيوش غريبة ومحتلة تتقاسم المساحات ، اسرائيل ، اميركا ، روسيا ، فرنسا ، بريطانية ، بولندا ، الدنمارك ، وجيوش أعرابية قادمة تتوعد بإكمال الصورة ، ما هو سر البحر الميت ؟ لماذا استبدل اليهود بقرتهم وحولوها من صفراء إلى حمراء ؟ ما هو دور روسيا ؟ لماذا تتم محاصرتها في معظم الجبهات ؟ في البوسفور والدردنيل وفي اكيناوا واوكرانيا وفي بحر الصين وارمينيا وفي كل حدب وصوب ؟

صدقوني بأن الهدف هو إسكاتها وعدم تدخلها ، لأن الحكاية كلها في سوريا والهدف هو محور الرايات الممهدة .

بالأمس اطل نائب الامين العام لحزب الله فضيلة الشيخ نعيم قاسم عبر قناة الميادين ولم يستبعد التقسيم في سوريا ، وقبلها قال الامين العام للحزب سماحة السيد نصرالله ان دخول اميركا على الخط يعقِّد الأزمة وأن وجود ترامب فيه فرج عظيم .

دائماً كنت اطلب من الاخوة والآخوات أن لا يحصروا الاحداث بعلامة هنا او هناك ، وأن يعمدوا إلى رسم المشهد بطريقة جمع قطع الپازل ” Puzzle ” ، فبدون هذه الطريقة لا يمكنك رؤية المشهد كاملاً ، واليوم اقول لهم بأن يستعدوا لما هو قادم وآت ، فإن كانت المرحلة السابقة كانت بعنوان حزم الحقائب قبل السفر ، فإننا اليوم قد اصبحنا بمرحلة ربط الاحزمة قبل الإقلاع …

اتى امر الله فلا تستعجلوه .. يرونه بعيداً ونراه قريباً

خادمكم علي احمد ( صقر خراسان ) . (89)