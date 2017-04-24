و كالات الأنباء/ اليوم السابع



أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة فى البحرين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق متهمين اثنين، وإسقاط الجنسية عنهما، لإدانتهما بالتدريب على استخدام السلاح، وصناعة المتفجرات، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وبحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة “الوسط”، برأت المحكمة هذين الشخصين من تهمة الانضمام لجماعة “14 فبراير”، التى تصنفها السلطات ضمن المجموعات الإرهابية المحظورة فى البلاد.

ويشار إلى أن المحاكم فى البحرين تصدر أحكاما مشددة بحق المعارضة البحرينية المسلحة، وعلى ناشطين سياسيين أيضا وتصل العقوبة، فى الحالة الأولى، إلى الإعدام أو المؤبد، وفى الحالة الثانية، إلى السجن لفترات طويلة وسحب الجنسية البحرينية.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية وبعض الدول الغربية سلطات المملكة بإصدار أحكام على خلفية سياسية، وتطالب حكومة البحرين بإلغائها وإطلاق سراح المعارضين، وهو ما ترفضه سلطات المنامة، وتعتبره تدخلا صارخا فى شئونها الداخلية، وتشكيكا بنزاهة القضاء فى البلاد.

(51)