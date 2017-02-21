قتلت السلطات البحرينية ناشطا من المعارضة بعد اصابته بجروح بالغة خلال عملية اعتقاله فجر اليوم 20 فبراير شباط 2017 في منطقة سكنه في النويدرات جنوب العاصمة المنامة، وقالت عائلة الشاب الشهيد عبدالله حسين العجوز (21عام) ان السلطات البحرينية ابلغتهم باستشهاد ابنهم غير انها لم تعلمهم بتفاصيل الحادثة.

وأعلن الأهالي عبر مكبارت صوت المساجد في النويدرات عن نبأ استشهاد الشاب العجوز وعبر الأهالي في تجمع عن رفضهم استرخاص الأرواح وزياردة وتيرة البطش الرسمي، وقابلت القوات الأهالي بالغازات المسيلة للدموع ولاحقت المشاركين في التجمع.

وخرجت تظاهرات تستنكر جريمة قتل الشاب في عالي وسار وسط البلاد وفي أبوصيبع والشاخورة والمعامير والمقشع،وفي الدراز خرجت تظاهرة حاشدة في موقع الاعتصام في محيط منزل آية الله الشيخ قاسم حيث يكمل الاعتصام 245 يوم.

وكانت قوات الأمن البحرينية قد شنت سلسلة مداهمات لمنازل المواطنين فجر اليوم في منطقة النويدرات بعناصر مدنية ملثمة وعناصر عسكرية وواكبت المداهمات تحليق لطائرة عمودية على علو منخفض، وسمع الأهالي اصوات طلقات نارية خلال عملية المداهمات وتبعه دخول سيارة اسعاف للمنطقة، ولاحظ الأهالي بقعة دم على الارض بجوار منازل تمت مداهمتها.

المصدر: موقع المنار