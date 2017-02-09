*رضا الغسرة ورفيقيه استشهدوا واقفين ولم يعيشوا راكعين *

بسم الله الرحمن الرحيم

بمزيد من الفخر و الاعتزاز تلقت المعارضة البحرانية في ألمانيا نبأ أستشهاد المناضل رضا الغسرة و رفيقيه محمد يحيى و مصطفى يوسف الذين ارتقوا شهداء في عرض البحر فجر اليوم بحسب رواية النظام المستبد في البحرين .

وأننا في المعارضة البحرانية في ألمانيا نحيي نضال وكفاح هؤلاء الشباب الغيورين على الوطن و شعبه و نحتسبهم شهداء في من أجل العدالة والحرية والكرامة للشعب البحراني .

ونهيب بشعبنا المضحي الصابر أن يستنفر من من أجل تسليم جثامين الشهداء الأبرار الذين لا زالت اجسادهم الطاهرة أسيرة لدى النظام المجرم الذي يؤتمر بأوامر الطاغية حمد الخليفة المدعوم من آل سعود وقوى الشر في المنطقة .

كما نحمل النظام الخليفي الفاقد للأنسانية والشرف المسؤولية الكاملة عن سلامة المصابين والجرحى الذين أصيبوا في القارب بحسب روايته .

وختاما نشدد على المعارضين والمناضلين والحركيين في البحرين لأخذ المزيد من الحيطه والحذر من الاختراقات الأمنية ومن جواسيس النظام والتأكد من سلامة نوعية وسائل التواصل في ما بينهم من الأجهزة الذكية وما شابه ذلك من اجل تحصين ثغورهم .

المجد و الخلود للشهداء الثلاثة رضا الغسرة ومحمود يحيى و مصطفى يوسف والشفاء للجرحى والمصابين والخزي والعار للطغمة الخليفية المجرمة .

المعارضة البحرانية في ألمانيا

الخميس ٩ فبراير ٢٠١٧م

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