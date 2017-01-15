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(وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا)

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ببالغ الاسى واللوعة والألم نزف شباب من شبابنا الاحرار على خطى الثائرين المظلومين

وعند الله تجتمع الخصوم ..الان تعقد محكمة العدل الالهي والحاكم الله والشهود الملائكة شهدائنا الاحرار فلتبثو شكايتكم لله اخبرو كيف يعاني هذا الشعب المظلوم وكيف يقاسي هناك لا يوجد تزييف ولا يوجد تلفيق للقانون هناك الحكم لله الواحد الاحد العدل وسوف ينال الظالمين جزائهم والقصاص قادم لا محالة ..اما انتم ففي بحبوحة في الجنة الان مع الصديقين والشهداء فهنيئاً لكم هذه الشهادة وهذا الفوز العظيم هذا درب ذات الشوكة درب وخط ابا الاحرار ولا ينال ذلك الا ذو حظً عظيم ..

عظم الله لكم الاجر وعظم الله لك الاجر ياشعبي المظلوم ⚫ (16)