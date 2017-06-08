تقرير متلفز: حمد الخليفه يؤدي فروض الطاعة لاسياده ال سعود
https://youtu.be/giI-KOQ3gvw
تقرير متلفز: مجلس حقوق الانسان يعقد دورته 35 على وقع آهات الضحايا في البحرين
https://youtu.be/fgT2Uli5f1k
السيد عبدالملك الحوثي يستنكر العدوان السعودي على العوامية ويصف السعودية بشرطي أمريكا في المنطقة
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86233
السلطات السعودية تعاود اعتقال الناشطة النسوية “لجين الهذلول”
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86211
14 منظمة دولية تطالب 10 دول بحثّ نظام آل خليفة في البحرين على إلغاء تعليق صحيفة (الوسط)
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86227
القناة الرابعة البريطانية تفتح ملف التمويل السعودي للجماعات الإرهابية
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86215
موقع”NPR” الأمريكي: تحذيرات من تدهور الأوضاع في البحرين
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86209
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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