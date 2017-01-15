حكّام الخليج يُشعلون الفتنة

البحرين… لا خيار سوى السلمية

ابراهيم الأمين

الإمارات والممالك القائمة على أرض الجزيرة العربية دخلت مرحلة جديدة من التوتر. ما حصل في البحرين أمس، لم يكن سوى صفارة جديدة في سباق البدل الذي تخوضه الحكومات المجرمة ضد شعوبها التي أدركت، كما كل مراقب، انتهاء صلاحية النظم الحاكمة للجزيرة، وأنه آن وقت التخلص منها.

العدد ٣٠٨٠

آل خليفة يشعلون البحرين: إعدام ثلاثة شبان… بضغط خليجي

نادر المتروك

يجزُم محامون تابعوا القضية أنّ التدخل السياسي وّجه مسار الأحداث (أ ف ب)

خطا النظام في البحرين خطوة جديدة باتجاه التصعيد في البلاد، كأنه يريد عملياً جر المعارضة السياسية إلى مواجهة في الشارع. فهو إثر إقدامه أمس، على إعدام ثلاثة شبان متهمين بقتل شرطيين اثنين وضابط إماراتي في عام 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات احتجاج ضخمة، دفع بالبلاد نحو مرحلة لم تشهد مثيلاً لها

لم يكلّف النظام في البحرين نفسه التمعّن في صفحة الآثار والتداعيات. على مدى يوم أول من أمس، اختار أن يبقى صامتاً مثل وحش غادر، فأوكل إلى الأذرع التابعة له مهمة التلويح بحلول موعد إطلاق الرصاص على صدور ثلاثة ناشطين محكومين بالإعدام بتهمة تدبير تفجير وقع في شهر آذار/مارس 2014 وأدى إلى مقتل الضابط الإماراتي طارق الشحي، واثنين آخرين من الشرطة، كانوا ثلاثتهم يشاركون في قمع تظاهرة تأبينية لأحد ضحايا القمع، في بلدة الديه شمالي البلاد.

العدد ٣٠٨٠

المعارضة البحرينية: المعركة وجودية ونخشى الفلتان

نور أيوب

يخشى البعض من أن تقود الجريمة نحو التخلي عن السلمية (عن مواقع بحرينية)

عاد الجدل عن جدوى سلميّة الحراك المستمر منذ 2011 إلى واجهة المشهد مجدّداً، وخاصة مع خشية كثر من مواصلة النظام الحاكم سياسته وتصعيده

وصفت «جمعية الوفاق الوطني» المعارضة ما يجري في البحرين بأنه «بالغ الخطورة»، مطالبةً في بيان نائب الأمين العام حسين الديهي، بـ«فتح تحقيق دولي في كل جرائم القتل والانتقام، والاضطهاد الطائفي والتدمير الحضاري، والتي لم تتوقف منذ ٦ سنوات أمام مرأى العالم».

العدد ٣٠٨٠

السعودية | احتجاجات داعمة للبحرينيين في القطيف

عمّت حالة غضب مدينة القطيف وبلداتها المجاورة (الأخبار)

كالمعتاد، لم يمرّ خبر إعدام الشبان المعارضين الثلاثة في البحرين، مرور الكرام على أبناء المحافظات الشرقية في السعودية. المنطقة التي ارتبطت طوال السنوات الست الماضية بما يدور في الجزيرة المجاورة لها (البحرين)، شهدت أمس احتجاجات على خلفية إعدام السلطات البحرينية المعتقلين: عباس السميع، سامي مشيمع وعلي السنكيس.

العدد ٣٠٨٠

طهران: الأفق السياسي في البحرين ينسد

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، إعدام المعتقلين البحرينيين الثلاثة. وقال إن حكام البحرين يتحملون مسؤولية تبعات خطواتهم المتطرّفة.

وأشار قاسمي إلى أن «غياب الشفافية في سير المحاكمة غير العادلة لهؤلاء المواطنين الثلاثة، أمر أجمعت عليه الأوساط الدولية والحقوقية وكل المنظمات الشعبية في أرجاء العالم».

العدد ٣٠٨٠ (6)