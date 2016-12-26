*חסידות חב”ד ליובאוויטש في البحرين*

في خضم البحث في ماهية الوفد اليهودي الذي ا ستضافته عدد من الشخصيات البحرينية في مملكة البحرين وصلته بالصهيونية فقد قمنا بالبحث عن الخبر كما هو منشور في مواقع العدو الصهيوني وبالاخص موقع *ايدعوت احرانوت*

هذا هو رابط الخبر كما هو منشور في موقع صحيفة ايدعوت احرانوت الصهيونية

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4898153,00.html

ثم قمنا بـــ ترجمة ماجاء في الخبر عبر ترجمة جوجل لنبحث عن مفاتيح للبحث واتضح بأن الوفد الذي زارنا هو من *حركة حباد חסידות חב”ד ליובאוויטש* وكان قد أحتفل بليلة *هانوكا* أو *حانوكا* كما يسميها اليهود فقمنا بالبحث عن ماهو *احتفال هانوكا חֲנֻכָּה* والذي يعتبر الشمعدان جزء مهم للاحتفال به

وسأترك لكم تعريف الاحتفال من مصدرة في الرابط التالي :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%83%D8%A7

وحتى لانصيب قوما بجهالة قمنا بالبحث عن ماهية الوفد الذي زار البحرين بعد ان قيل لنا بأنه يهودي أمريكي مرة وقيل أيضا بأنه صهيوني

الوفد يتبع *حركة حباد חב”ד* الدينية كما ذكر ووجدنا موقع لديه تفاصيل عن الحركات اليهودية والصهيونية وتعريفا بها …

حركة حباد (بالعبرية: חסידות חב”ד ליובאוויטש) هي حركة حسيدية في اليهودية الأرثوذكسية وهي واحدة من أكبر الحركات الحسيدية المعروفة في العالم ، المقر الرسمي لها في بروكلين بنيويورك ، وهي أكبر منظمة يهودية في العالم ، وقد أسسها الحاخام شنيور ملادي عام 1788 ، وقد نشأت الحركة في بيلاروسيا، ثم انتقلت إلى لاتفيا، ثم بولندا، ثم الولايات المتحدة الأميركية، عام 1940.

وهذا رابط التعريف:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%AF

وسبق أن قابل وزير خارجية البحرين ويرافقة سفيرة البحرين (اليهودية) في عام 2010م وفد من جماعات يهودية منها هذه الجماعة في نيويورك وقد حدثت ضجة حول هذا اللقاء وقد نشر عمود في جريدة البلاد البحرينية، العدد (510) ، الاثنين 22 ربيع الأول 1431 هـ ، 8 مارس 2010 م. بعنوان *من هي حركة حبد التي قابلها وزير خارجيتنا !!* وقد عرف الكاتب هذه الحركة ومعتقداتها تجدون العمود في الرابط التالي:

http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/index/t-380605.html

ثم وجدنا موقع الحركة

http://www.chabad.org/

ومع مزيد من البحث تبين بأن حركة حباد هذه *حركة متطرفة دينية يهودية كانت ترفض الهجرة الى مايسمى باسرائيل لمخالفة ذلك دينيا ولكن سرعان ماكان للحركة مواقف متشددة ضد الفلسطينين والعرب بشكل عام حيث كانت مع طرد كل العرب وقتلهم وقتل نساؤهم وكبارهم وصغارهم والرضع منهم وهي ترى ان اليهود عرقا سامي عن باقي البشر وتدعوا الى هدم المسجد الاقصى لبناء هيكلهم المزعوم كما انهم يألهون كبير حاخامهم ويدعون بأنه المسيح المنتظر الذي سيجمع اليهود حسب اعتقاداتهم.

ومن ضمن البحث تم العثور على معلومات كثيرة الا انني ترى ان ماذكر هنا يكفي للتعريف بها واترك الامر للقارئ ليتعرف بنفسة

واخيرا عثرت على الفيديوا الكامل للكلمة والاحتفال والرقص (8 دقايق)

*كلمة : بلاشك بان هذه المقابلة قد تم الترتيب لها وان الخليط المتواجد في مجلس السيد نبيل اجور لم يكونوا هناك بالصدفة انما جاوؤا بطلب وقد تعرفنا على وجوه معروفة في المجتمع البحريني لم اتوقع ان تكون حاضرة الا في حال انها لاتعرف ماالامر من الدعوة وتفاجئت … وقد يكون بعض ممن حضروا ايضا لم يعرفوا ماهية هذا الوفد والتوجهات التي ذكرناها عنه هنا حينها .. ولكن يبقى السؤال … من رتب هذه الزيارة ؟ ومن دعا رجال الاعمال للحضور؟ هل كما يقال بان الجهود الدبلوماسية سقفها محدود للحركة فاستعملت المدخل الشعبي او التجاري للدخول؟* …

*هناك الكثير من التكهنات التي لو احسنا الظن بها فستكون 5% من اصل 95% من الحقائق المؤلمة لمحاولات التطبيع مع العدو*

وليعلم العالم اجمع باننا ضد التطبيع بجميع اشكاله ابدا ماحيينا

*حفظ الله البحرين وفلسطين* .

بوعبدالله (11)