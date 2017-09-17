إعتبر عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان محمد سلطان أنّ إقدام السلطات في البحرين على التحقيق مع 18 ناشطاً ومنع بعضهم من السفر بالتزامن مع إنعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف هو بمثابة ضرب للمجلس عرض الحائط.
العالم - البحرین
وذكر الحقوقي محمد سلطان في تصريح له، أنّ قائمة الذين حقّقت النيابة العامة معهم بأوامر من التحقيقات الجنائية تضمّ 8 حقوقيين و 7 سياسيين وصحفيين إثنين ومحامي واحد في حين رأى أنّ التهم الموجهة تمّ تشكيلها عنوةً لهم.
وإعتبر سلطان أنّ التدابير التي تتّخذها السلطات في إستدعاء المدافعين والكيد لهم يتعارض مع خطاب وتوصيات رئيس مجلس حقوق الإنسان والتوصيات التي وردت ضمن التقرير الدوري الشامل الذي حثّ الدول الأعضاء على عدم التعرّض للنشطاء أو ترهيبهم.
كما طالب الحقوقي محمد سلطان في تصريحه الجهات الدولية ذات النفوذ حثّ البحرين على إحترام وحماية حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين.
وإعتبر أنّ البحرين قد تحوّلت إلى سجن كبير للنشطاء وأنّهم باتوا أهدافاً لجهاز الأمن الوطني للإنتقام منهم.
المصدر : قناة اللؤلؤة
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