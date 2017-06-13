اخر الاخبار
    • أخبار
  • حقوقيون بحرانيون يكشفون جرائم آل خليفة أمام أنظار المجتمع الدولي

حقوقيون بحرانيون يكشفون جرائم آل خليفة أمام أنظار المجتمع الدولي

IMG_0480 شاهد: الدكتور عبدالحميد دشتي يشنّ هجوما شديدا على السعودية في مجلس حقوق الإنسان
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86582

زيد بن رعد يدين مقاطعة قطر ومحاصرتها.. وناشطون بحرانيون: “هل سيعتقل الخليفيون المفوض السامي؟”
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86609

في رمضان البحرين: بعد قرار حلّها ومنع انعقاد مجلسها الرمضاني.. (وعد) إبراهيم شريف تجول في مجالس البحرين
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86588

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على صفقة لبيع ذخائر عالية الدقة للسعودية
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86560

أسوشيتد برس: إعادة فتح دوار اللؤلؤة في البحرين.. موقع احتجاجات ٢٠١١
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86575

إطلاق سراح الناشط السيد أحمد الوداعي بعد احتجاره بسبب وضعه صورة نبيل رجب على بوابة السفارة الخليفية في لندن
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86571

النيابة العامة الخليفية تأمر بتوقيف ٣٠ من معتقلي “اجتياح الدراز” مدة ٦ أشهر بتهم مزعومة تتعلق بـ”الإرهاب”
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86559

حقوقيون بحرانيون يكشفون جرائم آل خليفة أمام أنظار المجتمع الدولي
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86545

تصعيد في الأزمة الخليجية بعد موافقة الكونغرس على صفقة التسلح مع السعودية.. وتنديد تركي شديد لـ”عزلة” قطر
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86546
_____

وكالة أنباء “البحرين اليوم”
للإشتراك في خدمة الواتس آب
قم بأرسل كلمة “إشتراك” للرقم
00447402550714 (48)

مقالات ذات صلة