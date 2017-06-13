شاهد: الدكتور عبدالحميد دشتي يشنّ هجوما شديدا على السعودية في مجلس حقوق الإنسان
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زيد بن رعد يدين مقاطعة قطر ومحاصرتها.. وناشطون بحرانيون: “هل سيعتقل الخليفيون المفوض السامي؟”
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في رمضان البحرين: بعد قرار حلّها ومنع انعقاد مجلسها الرمضاني.. (وعد) إبراهيم شريف تجول في مجالس البحرين
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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على صفقة لبيع ذخائر عالية الدقة للسعودية
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أسوشيتد برس: إعادة فتح دوار اللؤلؤة في البحرين.. موقع احتجاجات ٢٠١١
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86575
إطلاق سراح الناشط السيد أحمد الوداعي بعد احتجاره بسبب وضعه صورة نبيل رجب على بوابة السفارة الخليفية في لندن
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86571
النيابة العامة الخليفية تأمر بتوقيف ٣٠ من معتقلي “اجتياح الدراز” مدة ٦ أشهر بتهم مزعومة تتعلق بـ”الإرهاب”
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86559
حقوقيون بحرانيون يكشفون جرائم آل خليفة أمام أنظار المجتمع الدولي
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86545
تصعيد في الأزمة الخليجية بعد موافقة الكونغرس على صفقة التسلح مع السعودية.. وتنديد تركي شديد لـ”عزلة” قطر
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86546
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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