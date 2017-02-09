حركة حق: تنعى الشهداء الأبطال ..اعدامهم ميدانياً جريمة منظمة وقتلهم عزز منهجهم المقاوم وخلدهم في وجدان الشعب. لم يقبل الهوان والذل، لم يتعايش مع قيود السجان ويستكين بانكسار، وبعزمه وارادته قهر جبروت النظام الخليفي، عندما أصر بكل إرادة وتحدي، على كسر القيود فانتزع حريته ليغادر هذه الدنيا حرا ، قد مرغ انف النظام الخليفي في الوحل، غادرها بشرف، لم يكن ليوقفه عن عزمه الا القتل، ليبقى نضاله قصة تخلدها صفحات الدهر، الشهيد رضا الغسرة وصحبه المطاردين، ابوا الا أن يبقى منهجهم المقاوم دائماً شاخصاً لعنان السماء، يحكي عن قصة شباب في عمر الورود مطاردين تحصدهم آلة الإجرام الخليفي المنظم لكنهم لم يركعوا. تنعى حركة الحريات والديمقراطية (حق) شهداء الفخر والعزة شهداء الحرية والكرامة شهداء الإرادة والصمود : الشهيد رضا عبد الله الغسرة،الشهيد محمد يوسف يحيي ، والشهيد مصطفى يوسف علي وتؤكد الحركة على الآتي: أولاً: نعتقد بأن الشهداء تعرضوا لعملية تصفية خارج نطاق القانون ولا يمكن الوثوق فيما يتحدث عنه النظام من مواجهة مسلحة متكافئة نتج عنها قتل الشهداء الثلاثة انما اتت تصفيتهم ضمن قرار مسبق توضح من عدة تصريحات من رموز للنظام ومواليه وانهم تعرضوا لعملية اعدام خارج نطاق القانون رداً على عملية تحريرهم من السجن الجائرة. ثانياً: بقتل هؤلاء الفتية وتعمد اعدامهم ميدانياً يثبت النظام الخليفي وحشيته وتعطشه لسفك المزيد من الدماء الطاهرة، لكنه بكل تأكيد لن يحرز بفعلته الشنيعة هذه أي تقدم على مستوى كسر ارادة الشعب واجهاض ثورته المستمرة منذ فبراير 2011م بل بهذه الأفعال الإجرامية المنظمة يفتح النظام الباب على مصراعيه لمزيد من العنف ويخلف الف غسرة وغسرة تتوالد عبر الأجيال وتحمل هم القضية وهم الثورة وتؤمن بمنهج هؤلاء الفتية منهج مقاومة الظلم ورفض الخنوع والإستسلام منهج النصر أو الشهادة. ما ضاع حق وراءه مطالب ، صادر بتاريخ : 9 فبراير 2017 م حركة الحريات والديمقراطية حق (72)