حركة حق : تدعو للإلتفاف حول دعوة علماء البحرين والخروج الحاشد في مسيرات التشيع في كل المناطق.

حركة حق : تدعو للإلتفاف حول دعوة علماء البحرين والخروج الحاشد في مسيرات التشيع في كل المناطق.

تتقدم حركة الحريات والديمقراطية ( حق ) بعظيم المواساة والتعزية لشعب البحرين المقاوم الأبي ولعموم أهالي شهداء الحرية الشهيد رضا الغسرة والشهيد مصطفى يوسف والشهيد محمود يوسف وتسأل الله لذويهم الصبر والسلوان.

وتؤكد ( حق ) على الآتي:

أولاً: ندعوا لأكبر التفاف حول بيان علماء البحرين الأجلاء وذلك عبر تلبية دعوتهم للحضور الجماهيري الكبير في كل المناطق عبر مسيرات التشيع الرمزي للشهداء الأبرار مع لحاظ الحضور الحاشد في التشيع الرمزي ومجلس العزاء المركزي لما لذلك من أثر بالغ تحقيقاً للواجب الوطني والديني والأخلاقي و وفاءً للشهداء المقاومين ورفضاً للخضوع لغطرسة النظام المجرم.

ثانياً: ندين بشدة تعدي النظام على كل القيم الدينية والتقاليد والاعراف وذلك بمنع أهالي الشهداء من توديع أبنائهم ومنعهم بالقوة من اجراء المراسيم الدينية من دفن وتغسيل كما تشاء ارادتهم وهذا مؤشر على وحشية النظام الخليفي وخسته وانحلال رموزه من القيم والدين والأخلاق.

ثالثاً: يأتي هذا التعتيم على حالة جثث الشهداء ليؤكد جريمة النظام ويؤكد أنه لم تعد هناك دولة وانما عصابة اجرامية تقتل وتحاكم وتخفي كل أدلة المساءلة دون رعاية لأي مواثيق انسانية او قانونية ما يعزز خطورة المشهد في قابل الأيام مما يحتم ضرورة رفع حالة الجهوزية والمسؤولية في التعاطي مع الأحداث لصد مؤامرات النظام الدموية ورفع حالة الوعي لدى كل قوى المعارضة وابناء شعبنا في البحرين.

رحم الله شهداء الحرية الأبطال ..

وما ضاع حق وراءه مطالب ..

صادر بتاريخ : 12 فبراير 2017م

حركة الحريات والديمقرلطية حق (42)