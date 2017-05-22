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حركة حق: *الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله) هو قرار سياسي جائر صدر من محكمة غير معترف بها جملة وتفصيلا.*
تعبر حركة الحريات والديمقراطية حق عن الإدانة الشديدة للمهزلة الخليفية وذلك بإصدار قرار سياسي جائر ضد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله) وتعتبر الحركة الاستمرار في استهداف سماحة الشيخ وما يمثله من رمزية وطنية ودينية تعتبر الأكبر في البحرين هو نتاج واضح لخسة العصابة الخليفية الحاكمة وتورطها في أجندات إقليمية سوف تكلفها الكثير في قابل الأيام.
كما تؤكد الحركة على ضرورة عدم التراخي الجماهيري في التعاطي من استمرار استهداف آية الله قاسم مؤكدة على ضرورة استمرار الاستنفار العام والحضور القوي في الساحات والميادين خصوصاً وأن النظام سلفاً تعدى بإسقاطه لجنسية سماحة الشيخ وتمادى في محاولاته البائسة في تشويه صورة الشيخ الطاهرة والنقية.
وتعتبر الحركة أن هذا القرار الصادر اليوم هو قرار جائر وسياسي وقد صدر عبر محكمة غير معترف بها جملة وتفصيلا وهو مهزلة خليفية برسم المجتمع الدولي الذي يصمت عن جرائم الخليفيين.
وما ضاع حق وراءه مطالب
حركة الحريات والديمقراطية حق
صادر: الأحد الموافق : 21 مايو 2017م (62)