حتى الأطفال لم تسلم من الشر الخليفي

اليوم سأتوجه مع ابني الطفل علي نعيم مرهون للمثول أمام المحكمة الجنائية الصغرى بطلب من النيابة العامة الذي سلمني احضارية في وقت سابق.

ويمثل علي أمام المحكمة بناءا لما أسند إليه في ٣ قضايا.

يذكر أن مجموعة من الأطفال قد سلموا احضاريات ذكر فيها أن القضايا المسندة لهم مسجلة فيها هذه العباره(( ضد المتهم علي نعيم مرهون)) .

وجميع الأطفال الذين تم استدعائهم لم يبلغوا الحلم بما فيهم ابني علي .

ولا أعلم بعد تسليم إبني للمحكمة هل أرجع وهو بصحبتي أم يحتجزونه كما هو الحال مع من سبقوه من أطفال تم احتجازهم و اودعوهم السجن..

نسأل الله العلي القدير ان يفرج عنه و عن أطفالنا و جميع المعتقلين بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين (61)