خاص – الخليج العربي – سامر إسماعيل:

توقع «جيورجيو كافيرو» الرئيس التنفيذي لمركز «جلف ستيت أنالايتكس» المعني بشؤون الخليج، أن تلعب تركيا دورا مهما في استراتيجية مملكة البحرين التي تقوم على تعزيز توازنها في محيطها الإقليمي والدولي، في الوقت الذي ما زال فيه النظام الجيوسياسي بالشرق الأوسط غير مستقر.

وأشار في مقال نشره بموقع «المونيتور» الأميركي إلى أن البحرين ستستمر في عملها عن قرب مع حلفائها التقليديين في مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن حلفائها الغربيين التقليديين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف أنه في ضوء خلاف المنامة مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، والمخاوف العميقة بشأن رئاسة «دونالد ترامب» فإن البحرينيين يشعرون بقلق متزايد من الاستمرار في الاعتماد بشكل كبير على واشنطن من أجل سياستهم الدفاعية.

وتحدث عن أن البحرين تقوم بإعادة تحديد وتعريف أجندة سياستها الخارجية، وتتحول إلى دول غير غربية، ومن غير دول الخليج العربية مثل تركيا، فضلا عن الهند وروسيا كحلفاء يشاركون المنامة بعض الاهتمامات والتصورات عن تهديدات رئيسية تتجاوز الحدود الوطنية.

وأبرز قيام مسؤولي البحرين بالإدانة الفورية للفيديو الذي ظهر فيه عناصر من «داعش» وهم يحرقون جنديين تركيين بشكل وحشي حتى الموت شمال سوريا قبل أيام، معتبرا أن الرد البحريني السريع كان إشارة جديدة على تنامي الشراكة بين البحرين وتركيا لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية.

وذكر أن البحرين ودولاً أخرى في مجلس التعاون الخليجي يسعون لتعميق العلاقات مع أنقرة، وبخاصة أن المنامة التي تعد واحدة من أبرز بؤر التوتر الطائفي في الشرق الأوسط، ترى نفسها بشكل متزايد عرضة لصعود السلفية الجهادية المتطرفة والهيمنة الإيرانية في أنحاء العالم العربي.

وأشار إلى أن أهمية تركيا للبحرين ظهرت خلال زيارة ملكها «حمد بن عيسى آل خليفة» لأنقرة في أغسطس (آب) الماضي، ليصبح بذلك أول زعيم عربي يزور تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشل. (16)