جمعية الوفاق: التمييز الطائفي في البحرين اصبح عقيدة حكم

الأربعاء 22 مارس 2017 – 04:17 بتوقيت غرينتش

جمعية الوفاق الوطني البحرينية قالت جمعية الوفاق الوطني البحرينية إن ‏النظام أوجد منظومة متكاملة يمارس من خلالها أبشع صور التمييز الطائفي مؤكدة أن التمييز انتقل من ممارسة حكومية إلى عقيدة حكم. العالم – العالم الاسلامي اشار نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي الى أن ‏النظام في البحرين يمارس التمييز في كل مفاصل الحياة وعلى كل المستويات، كما يشجع وويوفر الحماية لمرتكبي التمييز. واضاف الشيخ الديهي ان النظام البحريني مشغول بنفي إرهاب وخطر داعش في البحرين رغم وضوحه وفي المقابل يتهم المعارضين للنظام بالإرهاب. المصدر: العالم

- See more at: http://www.alalam.ir/news/1941562#sthash.Tk6kIZ4j.dpuf (57)