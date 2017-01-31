جزيرة سترة تعاهد وتواعد

تبعث الجماهير الستراوية لعلماء البحرين وعد وعهد بأنها ستكون وفية للمنهج العلمائي والخط النوراني الذي تسير عليه وستبقى جزيرة سترة وكل جماهيرها رهن إشارة الموقف الشرعي والكفن الذي لبسته جماهير الثورة باق لم يخلع.

والشكر والعرفان موصول لكل المشاركين من أبناء سترة الغيارى شكرًا لكم يا عضد الثورة المستمرين وشكرا للزينبيات اللاتي آثرن الحضور تلبية للواجب الديني صامدة في وجه الطاغوت.

أيها الشرفاء العلماء رسالة توجهها لكم الجموع الستراوية الملتهبة تلبية لنداء الواجب الذي أطلقتموه٠

سترة فرحان وكل الشهداء قد أقسمت على المضي بثبات دون تردد نحو تحقيق المصير وإن أوغل الطاغوت في الدم وهتك الحرمات، فنحن بوعي وثبات في طريق الحق سائرون.

ونقول للنظام مهما فعلت ومهما ارتكبت من فضائع وجرائم نحن لك بالمرصاد بسلميتنا وباستمراريتنا ماضون حتى النصر إن شاء الله

نحن إن خرجنا تلبية للنداء فإننا نعي خروجنا فلن نسلم الفقيه للدعية فقد فتش خصوم آية الله قاسم على ثغرة ينفذون منها إليه، فما وجدوا ما يحقق رغبتهم فتابعوا التفتيش عساهم يحظون بما ينشدون.

فما وجدوا إلا أضواء ساطعة ونورا وهاجا يشع من شخصه الكريم فصال منهم الحاقدين واستعانوا بالمجهر فاتضح لهم أن الرجل كبير فوق مستوى ظنونهم.

بمحراب قاسم وبشعيرة وجوب الخمس قد نذرنا عهدا مع الحق المشع من نور هذا الرجل العظيم سنبقى معه حتى آخر نفس ولن نبرح الارض حتى نكون من المنصورين.

جماهير سترة

الاثنين/ 30-1-2017 (53)