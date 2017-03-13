تيار الوفاء الإسلامي:

#تيار_الوفاء | تعليق سياسي: ضرب الحرة الكريمة في عالي ونزع حجابها في الشارع جريمة صادمة تلطخ وجه الخليفيين بالعار

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بسم الله الرحمن الرحيم

تثبت الأحداث المتوالية من الاعتداء على النساء في الشوارع، وضربهن، والتنكيل بهن بأن مرتزقة العصابة الخليفية يمارسون أوامر من قياداتهم، ويتبعون منهج مدروس للإساءة لكرامة الناس وغيرتها على حرماتها ومقدساتها.

إن ما حدث من ضرب للحرة الكريمة في منطقة عالي الصامدة، ونزع حجابها هو جريمة صادمة، وتظهر المستوى من الاستخفاف والإهانة التي يمارسها النظام الخليفي ومرتزقته بالناس وبالدّين وبالأعراف والتقاليد.

إن جرائم الخليفيين المتصاعدة بحق النساء دليل إفلاس وهزيمة وعجز من احتواء الحراك الشعبي والمقاوم، وإن هذه الجرائم تلطخ وجه العصابة الحاكمة بالعار، وتزيد من إرادة الشعب وقواه الحية والمقاومة لتصعيد الصراع مع العصابة الخليفية حتى إسقاطها.

تيار الوفاء الإسلامي

عضو التحالف من أجل الجمهورية

صدر بتاريخ ١٢ مارس/آذار ٢٠١٧م (42)