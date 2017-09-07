أكد “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين في بيان له الاحد انه “لا أفق لمخططات السفارتين الأمريكية والبريطانية في المنامة ولا للسلطات الحامة في القضاء على حركة الشعب البحريني النضالية وتطلعاته”.

وقال التيار إن “استمرار مشهد العداء والتآمر لتطلعات شعب البحرين وشعوب المنطقة سيؤدي بلا شك إلى اتخاذ شعوبنا مواقف أكثر حدية ضد الأعداء وستقضي على مصالحهم مستقبلا”.

ولفت التيار الى ان “البحرين شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تظاهرات غاضبة تحت شعار البراءة من الطغاة والمستكبرين إحياء ليوم البراءة السنوي المتزامن مع أيام الحج وقد تجلى من خلال شعارات وتظاهرات هذا العام واتساعها وعي الناس في البحرين وتشخيصهم الدقيق للدور السلبي والعدائي الذي تقومان به الإدارتان الأمريكية والبريطانية ضد مصالح ومطالب شعب البحرين”.

واوضح البيان ان “الشرائح المجتمعية في البحرين أصبحت تدرك بشكل واضح بأن لداعمي النظام من الأمريكيين والبريطانيين الدور الأول والأساس في اقتراف جرائم القتل والقمع والتعذيب والتهجير والاعتقال الذي يطال أبناء الوطن”، ولفت الى ان “ما يتم الحديث عنه من خطة لمكافحة الارهاب في البحرين هي في الحقيقة خطة موجهة بالفعل للقضاء على كل أشكال المعارضة”.

ورأى التيار ان “هذه الخطة كشفت عن عجز وفشل الإجراءات السابقة وتعبر عن إفلاس ووصول السلطة لطريق مسدود في مكافحة حركة الشعب ومقاومته المشروعة حيث أن الشعب الْيَوْمَ هو أكثر قناعة بنضاله ومقاومته وأكثر التفافا حولهما”.

وشدد التيار على “وجوب أن نضع في المعارضة والقوى الفاعلة والمقاومة استراتيجية شاملة لصراع طويل الأمد مع النظام الخليفي”، واشار الى “ضرورة ان تشمل هذه الاستراتيجية الأبعاد نفسها التي تحتويها خطة النظام الخليفي المضادة لشعبنا وقضيتنا”.

المصدر: بريد الموقع (55)