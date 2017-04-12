البحرين – عربي وإقليمي

أشار “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين في بيان له الى ان “الاحداث التي شهدها الأسبوع الماضي ومنها العدوان الأمريكي على سوريا تصدِّق التوقعات بتعزيز الحلف القائم بين الناتو والانظمة الخليجية والذي يستند على معادلة الثروات الخليجية مقابل الحماية وعقود السلاح”.

وحذر البيان من “عدوان سعودي في الملف البحريني بعيد النشوة السعودية الناتجة عن شعور النظام السعودي بالنشوة من تهور الإدارة الأمريكية في سوريا”، ولفت الى ان “الرغبة السعودية الاميركية في حسم الملف اليمني يقابلها رغبة من نظام البحرين بحسم موضوع محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم هذه السنة وإقرار المحاكم العسكرية وتصعيد أحكام الإعدام بحق شباب الوطن”.

وأكد التيار “نحن لسنا قلقين من تطورات المحيط الإقليمي وما يخطط له النظام في البحرين على المستوى الداخلي فالفشل هو النتيجة النهائية”، وتابع “كلنا ثقة حسب القراءة الموضوعية بأن التحالف السعودي والأمريكي سيفشل في تحقيق أهدافه وسيكون الخاسر الأكبر هو من عوّل على أمريكا، لاسيما في البحرين والسعودية”.

المصدر: بريد الموقع- المنار