تيار الوفاء الإسلامي : حادثة سجن جو هو رد عملي بسيط على ما يمكن أن يقوم به الشباب البحراني الثائر في حال التعرض لآية الله الشيخ عيسى قاسم

تيار الوفاء الإسلامي : حادثة سجن جو هو رد عملي بسيط على ما يمكن أن يقوم به الشباب البحراني الثائر في حال التعرض لآية الله الشيخ عيسى قاسم

http://al-wafa.co/6c3xu

بِسْم الله الرحمن الرحيم

تحرّر الشباب الأعزة من سجون القبيلة الخليفية الغازية يمثل حلقة مهمة ضمن سلسلة الشجاعة والمقاومة التي أبداها شبابنا وجماهيرنا في ثورة ١٤ فبراير، ولا غرابة على شعب تولّد منه الشهيد بوحميد وإخوته الذين وقفوا لدبابات الخليفيين بصدور عارية، وخرج منه الشهيد أحمد فرحان الذي واجه قوات المرتزقة بطريقة فدائية أن ينجب أمثال الشباب أبطال حادثة التحرّر من سجن جو.

لقد وصلت الرسالة صادمة للقبيلة الدكتاتورية والبريطانيين، وما زالت تدوّي في دواوينهم، وحتى لم يجرؤوا على نشر فيديو الحادثة، والذي بلا شك يحوي تفاصيل فاضحة، ويظهر خواء المرتزقة الذين جلبهم النظام من العقيدة والإرادة الحقيقية، كونهم مرتزقة وأجانب، ويؤمنون بالمال فقط، وما يعمل عليه النظام الآن هو التلفيق والكذب الإعلامي لترميم شيء من سطوته وهيبته الممزّقة تحت أقدام شبابنا، ولا نستبعد أن يقوم النظام بإنتاج مشاهد مرئية مزيفة ومزوّرة لينسبها للحادثة، وفق روايته التي يشوبها الكثير من المغالطات والكذب لتعزيز جبهته الداخلية.

لقد صدّقت الحادثة وصف سماحة القائد الخامنئي “حفظه الله” للشباب البحراني بأنه الشباب المتحمّس للانقضاض على النظام لو لا وجود المانع، كما صدّقت ما قاله سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله “حفظه الله” بأن مجموعة صغيرة يمكن أن تهز النظام بحكم طبيعة البلد. فخلاصة الحدث أن النظام الخليفي كبيت العنكبوت، وضعيف وقزم أمام إرادة الشعب.

ما نريد أن نسجله من موقف هو: الإشادة بروح التمرد والشجاعة لدى أبطال حادثة جو، وبأن الشعب قادر على قلب الموازين عندما يقرر ذلك، وندعو من شجع الخليفيين على التعرض لآية الله قاسم، والتصعيد ضد رموز وقادة الشعب ومختلف أبنائه، وارتكاب الجرائم والحماقات المتكررة أن يقرأ هذا الدرس جيدًا، كما ندعو الجماهير والشباب لاستثمار الدرس الذي أعطته الحادثة بالمزيد من الوحدة والإعداد لصراع حقيقي مع القبيلة الدكتاتورية يقلب المعادلة، وينتزع الحقوق.

تيار الوفاء الإسلامي

عضو التحالف من أجل الجمهورية

صدر بتاريخ ٩ يناير/كانون الثاني ٢٠١٧م (8)