عن روسيا اليوم: نعرض عليكم أكثر القضايا التي تداولها مستخدمو تويتر في العالم على مدار اليوم الماضي.
اهتم مغردون في دول أبرزها البحرين والسعودية والكويت بالهجوم الذي تعرض له سجن “جو” المركزي في البحرين، والذي أسفر عن مقتل شرطي وفرار بعض السجناء.
ودشن مغردون #سجن_جو و #عبدالسلام_سيف_اليافعي و #البحرين لمتابعة الخبر.
ونشر البعض صور الشرطي عبدالسلام اليافعي وكتبوا تعازيهم لأسرته، مطالبين السلطات البحرينية بتنفيذ أقصى العقوبات على السجناء المتورطين في قتله.
وتداول آخرون صور وأسماء السجناء الفارين، وعبروا عن استغرابهم لتمكنهم من الهروب بهذه السهولة، على حد قولهم.
وفاق عدد التغريدات التي تداولت الخبر 43 ألف تغريدة. (10)