ف ي إطار التواصل بين مركز البحرين الثقافي الإجتماعي في برلين و الحكومة الألمانية و النواب و مؤسسات المجتمع المدني قام وفد من المركز بزيارة عددا من النواب عن حزب اليسار في ألمانيا ظهر يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2017 بمبنى البرلمان الألماني في العاصمة برلين.

اجتمع الوفد البحراني بالنائبة Christine Buchholz مسؤول ملف حقوق الإنسان في حزب اليسار في ألمانيا و النائبة lnge Höger و النائب Annette Groth مسؤول الملف السياسي في حزب اليسار .

فيما مثل الوفد البحراني كل من مدير مركز البحرين الثقافي الإجتماعي في برلين الناشط أحمد جاسم و الناشطان جعفر يحيى ويوسف الحوري وقد تركز اللقاء على استعرض آخر مستجدات الوضع السياسي والحقوقي في البحرين ودور ومسؤولية الحكومة الألمانية و مجلس النواب و المجتمع الألماني حيال شعب البحرين ودعم تطلعاته وتحقيق أهدافه.

أبرز النقاط التي تمت طرحها ومناقشتها والتباحث فيها هي ملف الإعدام والذي شهدته البحرين في فجر الخامس عشر من يناير من هذا العام بحق كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس (الشهداء الثلاثة) والخشية من تنفيذ الحكم الصادر بحق كل من محمد رمضان وحسين موسى و سحب الجنسيات والتي شملت قطاعات واسعة من المجتمع البحراني كان أبرزها استهداف رجال الدين الشيعة وقد تجلى ذلك عبر إسقاط جنسية عالم الدين البارز الشيح حسين نجاتي الذي تم ترحيله قسرا و زعيم الطائفة الشيعية في البحرين الشيخ عيسى قاسم الذي يحاكم بتهم كيدية تتعلق بوضيفته كحاكم شرعي يستلم فريضة (الخمس) التي اعتبرها النظام عملية غسيل أموال فيما استمر النظام في التمييز الطائفي الممنهج فقام بإغلاق المجلس العلمائي واعتقال رئيسه السيد مجيد المشعل و استهدف 75 عالم دين بحراني فيما قامت السلطات مؤخرا بأغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية و الحجز على أموالها و مصادرة ممتلكاتها واعتقال أمينها العام الحكم عليه بتسع سنوات والحصار المستمر على الدراز منذ يقارب الثمانية شهور فيما يستمر اعتقال و محاكمة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب كما شرح الوفد للنواب معاناة المعتقلين في سجون البحرين و معاناة المطاردين و المفصولين من العمل بسبب قضايا تتعلق بحرية الرأي.

وقد وعد النواب الثلاثة الوفد البحراني بطرح ملفات البحرين في جلسات البرلمان الألماني خصوصا فيما يتعلق بموضوع تصدير الأسلحة و الصفقات العسكرية مع البحرين والسعودية والإمارات.

واختتم اللقاء بالاستماع إلى تطلعات الجالية البحرانية في ألمانيا وكيفية تسريع اندماجها في المجتمع الألماني و تطوير العلاقات بين الجالية و الألمان على مختلف الأصعدة.

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