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تغطية مصورة لتشييع الشهيد عبدالله العجوز

alalam_636232673043031081_25f_4x3المركز الإعلامي – ثورة البحرين:
لحظة وصول جثمان الشهيد عبدالله العجوز لمغتسل قرية النويدرات 21/2/2017

جراحات الشهيد عبدالله العجوز – بلدة النويدرات 21/1/2017

الشهيد عبدالله العجوز في المغتسل – بلدة النويدرات 21/2/2017

أصدقاء الشهيد عبدالله العجوز يودعونه الوداع الأخير في المغتسل 21/2/2017

والد الشهيد عبدالله العجوز يودع ابنه الوداع الأخير في المغتسل 21/2/2017

قريبة الشهيد عبدالله العجوز تنعى الشهيد السعيد في المغتسل – بلدة النويدرات 21/2/2017

والدة الشهيد عبدالله العجوز وأقرباءه في الوداع الأخير بالمغتسل – النويدرات 21/2/2017
https://youtu.be/CwnvcJWFHS8 (56)

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