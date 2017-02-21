المركز الإعلامي – ثورة البحرين:
لحظة وصول جثمان الشهيد عبدالله العجوز لمغتسل قرية النويدرات 21/2/2017
جراحات الشهيد عبدالله العجوز – بلدة النويدرات 21/1/2017
الشهيد عبدالله العجوز في المغتسل – بلدة النويدرات 21/2/2017
أصدقاء الشهيد عبدالله العجوز يودعونه الوداع الأخير في المغتسل 21/2/2017
والد الشهيد عبدالله العجوز يودع ابنه الوداع الأخير في المغتسل 21/2/2017
قريبة الشهيد عبدالله العجوز تنعى الشهيد السعيد في المغتسل – بلدة النويدرات 21/2/2017
والدة الشهيد عبدالله العجوز وأقرباءه في الوداع الأخير بالمغتسل – النويدرات 21/2/2017
https://youtu.be/CwnvcJWFHS8 (56)