أ حمد رضي (إعلامي):

آخر تغريداتي حول الذكرى السنوية لاستشهاد المصور أحمد إسماعيل.

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يصادف اليوم 31 مارس ذكرى شهادة المصور أحمد إسماعيل حسن (22 عاما، استشهد في ٣١-٣-٢٠١٢) بسبب اصابته بالرصاص الحيّ أثناء تغطيته لمظاهرة سلمية

المصور الصحفي أحمد إسماعيل قتل بشكل متعمد حسب الشهود ولا يزال القاتل طليقا حتى اليوم بدون محاسبة مما يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب

قتل أحمد وهو ممسكاً بالكاميرا من قبل قاتل في سيارة مدنية حسب الشهود، مما يؤكد استهدافه مباشرة كمصور ومواطن صحفي ينشر أعماله علنا باليوتيوب

المصور أحمد إسماعيل ضحية من ضحايا الإعلام في البحرين كان يسعى لكشف انتهاكات قوى الأمن وتغطية المظاهرات السلمية.. دفع حياته ثمنا لحرية الشعب

المصور أحمد ظل حتى النفس الأخير ممسكاً بكاميرته الملطخة بدمه حتى استشهاده،في زمن يعجز فيه البعض عن البوح بالحقيقة خوفا أو هربا من بطش النظام

ثكلت هذه العائلة الشريفة بفقد أخوين شهيدين أثناء سنوات الثورة البحرينية،ولا تزال سياسة القتل خارج القانون والإفلات من العقاب مستمرة بالبحرين

الشهيد المصور أحمد اسماعيل ضحية من ضحايا الإعلام في البحرين إلى جانب الشهداء كريم فخراوي وزكريا العشيري والسيد علي الموسوي وإيمان صالحي

سنظل أوفياء لشهداء الموقف والكلمة والصورة، حتى تتحقق العدالة ويسود حكم القانون ويحاكم المتورطين بجرائم القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان

https://www.instagram.com/p/BSTZXSwBqjV/ (60)