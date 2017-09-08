تغريدات بحرين دكتور حول المؤتمر المرتقب للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
١- لقد مثل تقرير منظمة العفو صفعة مؤلمة للنظام خصوصا وانه يعد لتهدئة الإدانات الدولية من خلال اطلاق الوعود في المؤتمر الصحفي …يتبع
٢-الذي ستقيمه المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان حيث تعتزم الإعلان عن زيارات السجون وقديتضمن ذلك الإفراج المشروط عن المعتقلين الذين قضوانصف المدة
٣- لقد فشلت مفوضية السجناء والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في كسب احترام المجتمع الدولي رغم الدعم البريطاني
٤-لذلك تريد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان (الحكومية) الاعلان يوم الأحد المقبل عن خطوات قد تكسبها شي من القبول في الأوساط الدولية
٥-لقد وردت أنباء لا استطيع تأكيدها عن وجود نية للنظام لتفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي اعتبرتها منظمة هيومن رايتس واتش آلية فارغة
٦- سيكون أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد مربك ومتوتر و غير مقنع رغم التغطية الإعلامية خصوصا بعد تقرير منظمة العفو الدولية
٧- هناك أخبار بأن د. عبد الله الدرازي يعمل على اعداد الملف الصحفي الذي سيوزع على الصحفين في المؤتمر الصحفي الذي ستقيمه المؤسسة
٨- بالبحراني المؤتمر الصحفي للمؤسسة “بيفشلهم أكثر” رغم تعويل النظام عليه وعرض خطة المؤسسة على بيت الحكم من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني
٩-اذا صدقت التسريبات حول سعي النظام من خلال المؤسسة الاعلان عن الإفراج المشروط عن السجناء فان المشروع سيلاقي الرفض من ٩٩٪ من السجناء
١٠-كما إن هذا الإجراء ورفض السجناء له سيجعل الحكومة مضحكة في عين المجتع الدولي والمنظمات
١١- اي اجراء تقوم به المؤسسة او تعلن عنه يوم الاحد سيكون فاشل لان الجميع يعلم طبيعة النظام وسياسة المؤسسة الوطنية من يوم تأسيسها
١٢-كل ما نقلته هي تسريبات لا اقطع بصحتها١٠٠٪ ولكني على يقين ان الله لن يوفق من يظلم شعبنا ويسعى لخداع العالم حول مظلوميتنا
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