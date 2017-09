تغريدات بحرين دكتور حول المؤتمر المرتقب للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:

‏١- لقد مثل تقرير منظمة العفو صفعة مؤلمة للنظام خصوصا وانه يعد لتهدئة الإدانات الدولية من خلال اطلاق الوعود في المؤتمر الصحفي …يتبع‏

٢-الذي ستقيمه المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان حيث تعتزم الإعلان عن زيارات السجون وقديتضمن ذلك الإفراج المشروط عن المعتقلين الذين قضوانصف المدة‏

٣- لقد فشلت مفوضية السجناء والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في كسب احترام المجتمع الدولي رغم الدعم البريطاني‏

٤-لذلك تريد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان (الحكومية) الاعلان يوم الأحد المقبل عن خطوات قد تكسبها شي من القبول في الأوساط الدولية‏

٥-لقد وردت أنباء لا استطيع تأكيدها عن وجود نية للنظام لتفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي اعتبرتها منظمة هيومن رايتس واتش آلية فارغة‏

٦- سيكون أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد مربك ومتوتر و غير مقنع رغم التغطية الإعلامية خصوصا بعد تقرير منظمة العفو الدولية‏

٧- هناك أخبار بأن د. عبد الله الدرازي يعمل على اعداد الملف الصحفي الذي سيوزع على الصحفين في المؤتمر الصحفي الذي ستقيمه المؤسسة‏

٨- بالبحراني المؤتمر الصحفي للمؤسسة “بيفشلهم أكثر” رغم تعويل النظام عليه وعرض خطة المؤسسة على بيت الحكم من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني‏

٩-اذا صدقت التسريبات حول سعي النظام من خلال المؤسسة الاعلان عن الإفراج المشروط عن السجناء فان المشروع سيلاقي الرفض من ٩٩٪ من السجناء‏

١٠-كما إن هذا الإجراء ورفض السجناء له سيجعل الحكومة مضحكة في عين المجتع الدولي والمنظمات‏

١١- اي اجراء تقوم به المؤسسة او تعلن عنه يوم الاحد سيكون فاشل لان الجميع يعلم طبيعة النظام وسياسة المؤسسة الوطنية من يوم تأسيسها‏

١٢-كل ما نقلته هي تسريبات لا اقطع بصحتها١٠٠٪ ولكني على يقين ان الله لن يوفق من يظلم شعبنا ويسعى لخداع العالم حول مظلوميتنا

