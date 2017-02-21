قناة البحرين الإعلامية

تغريدات المناضل إبراهيم شريف @ebrahimsharif

‏(١) من هذا المنزل “سقط” الشهيد عبدالله العجوز.

‏لم يسمع الجيران صوت طلق، ولا توجد اثار رصاص في جسده.

‏ولكننا نسأل: هل سقط على وجهه ام أسقط؟

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‏(٢) لا مجال للهرب فالبيت محاصر، والسقوط من طابقين اما يميته او يصيبه بكسور تجعله عاجزا عن الحركة. قصة الداخلية صعبة التصديق.

‏(٣) من يسقط متعمدا يسقط على قدميه ويديه لا على رأسه. الاصابة الرئيسة خلف الرأس وعلى طرفه وتورم في العينين. انتفاخ في المعصم واصابات اخرى..

#هنيئًا_يا_شهيد

#فداء_وشهادة

•قناة البحرين الإعلامية•

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