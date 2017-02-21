تغريدات المناضل إبراهيم شريف @ebrahimsharif
(١) من هذا المنزل “سقط” الشهيد عبدالله العجوز.
لم يسمع الجيران صوت طلق، ولا توجد اثار رصاص في جسده.
ولكننا نسأل: هل سقط على وجهه ام أسقط؟
(٢) لا مجال للهرب فالبيت محاصر، والسقوط من طابقين اما يميته او يصيبه بكسور تجعله عاجزا عن الحركة. قصة الداخلية صعبة التصديق.
(٣) من يسقط متعمدا يسقط على قدميه ويديه لا على رأسه. الاصابة الرئيسة خلف الرأس وعلى طرفه وتورم في العينين. انتفاخ في المعصم واصابات اخرى..
#هنيئًا_يا_شهيد
#فداء_وشهادة
•قناة البحرين الإعلامية•
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