تغريدات الشيخ ميثم السلمان حول ما يمكن ان تخرج به المؤسسة الوطنية

تغريدات الشيخ ميثم السلمان حول المؤتمر الصحفي الذي ستعقده المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد المقبل

‏١- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ⁧‫البحرين‬⁩ ليست فاقدة للإستقلالية ومخلة بمبادئ باريس فحسب بل تتستر على الإنتهاكات لتبرئ بذلك الجناة وتحميهم

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في #البحرين ليست فاقدة للإستقلالية ومخلة بمبادئ باريس فحسب بل تتستر على الإنتهاكات لتبرئ بذلك الجناة وتحميهم — Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017

٢- ‏الزيارات التي التي قامت بها المحامية دينا اللظي للسجون لا تحمل قيمة اعتبارية في ظل رفض حكومة ⁧‫#البحرين‬⁩ لزيارة المقرر الأممي المعني بالتعذيب

الزيارات التي التي قامت بها المحامية دينا اللظي للسجون لا تحمل قيمة اعتبارية في ظل رفض حكومة #البحرين لزيارة المقرر الأممي المعني بالتعذيب — Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017

٣- ‏تطبيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحزين على التعديلات لقانون المؤسسة وتفعيل البروتكول مع وحدة التحقيق الخاصة لن يصفق له الا من يصر على تكذيب التقارير الدولية ⁧‫

تطبيل @nihrbh على التعديلات لقانون المؤسسة وتفعيل البروتكول مع وحدة التحقيق الخاصة لن يصفق له الا من يصر على تكذيب التقارير الدولية #البحرين — Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017

٤- هل تستطيع ⁦‪المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين‬⁩ يوم الأحد المقبل أن تقدم تفسيرا مقنعاً لمنع زيارة المقررين الأممين للبحرين وحرمان منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش من زيارة ⁧‫#البحرين‬⁩

هل تستطيع @nihrbh يوم الأحد المقبل أن تقدم تفسيرا مقنعاً لمنع زيارة المقررين الأممين للبحرين وحرمان @AmnestyAR و@hrw_ar من زيارة #البحرين — Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017

٥- مشروع ⁦المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين يفرض عليها ألا تصرح حول قتل المواطنين وإغلاق صحيفة الوسط وتعذيب الموقوفين ولكن دورها يتطلب مباركة الإعدامات وشرعنت الإنتهاكات

مشروع @nihrbh يفرض عليها ألا تصرح حول قتل المواطنين وإغلاق صحيفة الوسط وتعذيب الموقوفين ولكن دورها يتطلب مباركة الإعدامات وشرعنت الإنتهاكات — Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017

٦- ‏‏المؤتمر الصحفي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين‬⁩ يأتي في سياق إستعداد حكومة ⁧‫#البحرين‬⁩ لتقديم ردها على توصيات مجلس حقوق الإنسان في الأيام المقبلة وتبرير الإنتهاكات

المؤتمر الصحفي لل @nihrbh يأتي في سياق إستعداد حكومة #البحرين لتقديم ردها على توصيات مجلس حقوق الإنسان في الأيام المقبلة وتبرير الإنتهاكات — Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017

٧- ‏هل سيكشف عبد الله الدرازي نائب رئيس ⁦المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين وممثلها في مفوضية السجناء عن مصيرإبن الدراز السيد علوي المختفي قسريا منذ أكتوبر الماضي؟ ⁧‫

هل سيكشف عبد الله الدرازي نائب رئيس @nihrbh وممثلها في مفوضية السجناء عن مصيرإبن الدراز السيد علوي المختفي قسريا منذ أكتوبر الماضي؟ #البحرين pic.twitter.com/sxRoW8GWLE — Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017

٨- لا يصدق دعاوى ⁦@nihrbh⁩ في ⁧#البحرين⁩ ويكذب شهادات ضحايا التعذيب وتقارير منظمة العفو الدولية والفرق الخاصة بالأمم المتحدة إلا الأعمى المتعامي!

لا يصدق دعاوى @nihrbh في #البحرين ويكذب شهادات ضحايا التعذيب وتقارير منظمة العفو الدولية والفرق الخاصة بالأمم المتحدة إلا الأعمى المتعامي! — Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017

٩- ‏يا حكومة ⁧‫#البحرين‬⁩: لو أنفقتي ما في الأرض جميعا وضاعفت ميزانية مؤسستك الحقوقية وفرختي عشرات الغونغوز ستفشلين في تلميع صورتك وتبرير الإنتهاكات

https://twitter.com/maythamalsalman/status/905044291709435904 (54)