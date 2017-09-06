تغريدات الشيخ ميثم السلمان حول المؤتمر الصحفي الذي ستعقده المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد المقبل
١- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين ليست فاقدة للإستقلالية ومخلة بمبادئ باريس فحسب بل تتستر على الإنتهاكات لتبرئ بذلك الجناة وتحميهم
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في #البحرين ليست فاقدة للإستقلالية ومخلة بمبادئ باريس فحسب بل تتستر على الإنتهاكات لتبرئ بذلك الجناة وتحميهم
— Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017
٢- الزيارات التي التي قامت بها المحامية دينا اللظي للسجون لا تحمل قيمة اعتبارية في ظل رفض حكومة #البحرين لزيارة المقرر الأممي المعني بالتعذيب
الزيارات التي التي قامت بها المحامية دينا اللظي للسجون لا تحمل قيمة اعتبارية في ظل رفض حكومة #البحرين لزيارة المقرر الأممي المعني بالتعذيب
— Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017
٣- تطبيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحزين على التعديلات لقانون المؤسسة وتفعيل البروتكول مع وحدة التحقيق الخاصة لن يصفق له الا من يصر على تكذيب التقارير الدولية
تطبيل @nihrbh على التعديلات لقانون المؤسسة وتفعيل البروتكول مع وحدة التحقيق الخاصة لن يصفق له الا من يصر على تكذيب التقارير الدولية #البحرين
— Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017
٤- هل تستطيع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين يوم الأحد المقبل أن تقدم تفسيرا مقنعاً لمنع زيارة المقررين الأممين للبحرين وحرمان منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش من زيارة #البحرين
هل تستطيع @nihrbh يوم الأحد المقبل أن تقدم تفسيرا مقنعاً لمنع زيارة المقررين الأممين للبحرين وحرمان @AmnestyAR و@hrw_ar من زيارة #البحرين
— Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017
٥- مشروع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين يفرض عليها ألا تصرح حول قتل المواطنين وإغلاق صحيفة الوسط وتعذيب الموقوفين ولكن دورها يتطلب مباركة الإعدامات وشرعنت الإنتهاكات
مشروع @nihrbh يفرض عليها ألا تصرح حول قتل المواطنين وإغلاق صحيفة الوسط وتعذيب الموقوفين ولكن دورها يتطلب مباركة الإعدامات وشرعنت الإنتهاكات
— Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017
٦- المؤتمر الصحفي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين يأتي في سياق إستعداد حكومة #البحرين لتقديم ردها على توصيات مجلس حقوق الإنسان في الأيام المقبلة وتبرير الإنتهاكات
المؤتمر الصحفي لل @nihrbh يأتي في سياق إستعداد حكومة #البحرين لتقديم ردها على توصيات مجلس حقوق الإنسان في الأيام المقبلة وتبرير الإنتهاكات
— Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017
٧- هل سيكشف عبد الله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين وممثلها في مفوضية السجناء عن مصيرإبن الدراز السيد علوي المختفي قسريا منذ أكتوبر الماضي؟
هل سيكشف عبد الله الدرازي نائب رئيس @nihrbh وممثلها في مفوضية السجناء عن مصيرإبن الدراز السيد علوي المختفي قسريا منذ أكتوبر الماضي؟ #البحرين pic.twitter.com/sxRoW8GWLE
— Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017
٨- لا يصدق دعاوى @nihrbh في #البحرين ويكذب شهادات ضحايا التعذيب وتقارير منظمة العفو الدولية والفرق الخاصة بالأمم المتحدة إلا الأعمى المتعامي!
لا يصدق دعاوى @nihrbh في #البحرين ويكذب شهادات ضحايا التعذيب وتقارير منظمة العفو الدولية والفرق الخاصة بالأمم المتحدة إلا الأعمى المتعامي!
— Maytham Al Salman (@MaythamAlsalman) September 5, 2017
٩- يا حكومة #البحرين: لو أنفقتي ما في الأرض جميعا وضاعفت ميزانية مؤسستك الحقوقية وفرختي عشرات الغونغوز ستفشلين في تلميع صورتك وتبرير الإنتهاكات
https://twitter.com/maythamalsalman/status/905044291709435904 (54)