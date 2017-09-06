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تغريدات الشيخ ميثم السلمان حول ما يمكن ان تخرج به المؤسسة الوطنية

b1efe690b66c21c119aa2d775bcf2569 تغريدات الشيخ ميثم السلمان حول المؤتمر الصحفي الذي ستعقده المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يوم الأحد المقبل

‏١- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ⁧‫البحرين‬⁩ ليست فاقدة للإستقلالية ومخلة بمبادئ باريس فحسب بل تتستر على الإنتهاكات لتبرئ بذلك الجناة وتحميهم

٢- ‏الزيارات التي التي قامت بها المحامية دينا اللظي للسجون لا تحمل قيمة اعتبارية في ظل رفض حكومة ⁧‫#البحرين‬⁩ لزيارة المقرر الأممي المعني بالتعذيب

٣- ‏تطبيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحزين على التعديلات لقانون المؤسسة وتفعيل البروتكول مع وحدة التحقيق الخاصة لن يصفق له الا من يصر على تكذيب التقارير الدولية ⁧‫

٤- هل تستطيع ⁦‪المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين‬⁩ يوم الأحد المقبل أن تقدم تفسيرا مقنعاً لمنع زيارة المقررين الأممين للبحرين وحرمان منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش من زيارة ⁧‫#البحرين‬⁩

٥- مشروع ⁦المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين يفرض عليها ألا تصرح حول قتل المواطنين وإغلاق صحيفة الوسط وتعذيب الموقوفين ولكن دورها يتطلب مباركة الإعدامات وشرعنت الإنتهاكات

٦- ‏‏المؤتمر الصحفي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين‬⁩ يأتي في سياق إستعداد حكومة ⁧‫#البحرين‬⁩ لتقديم ردها على توصيات مجلس حقوق الإنسان في الأيام المقبلة وتبرير الإنتهاكات

٧- ‏هل سيكشف عبد الله الدرازي نائب رئيس ⁦المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين وممثلها في مفوضية السجناء عن مصيرإبن الدراز السيد علوي المختفي قسريا منذ أكتوبر الماضي؟ ⁧‫

٨- لا يصدق دعاوى ⁦@nihrbh⁩ في ⁧#البحرين⁩ ويكذب شهادات ضحايا التعذيب وتقارير منظمة العفو الدولية والفرق الخاصة بالأمم المتحدة إلا الأعمى المتعامي!

٩- ‏يا حكومة ⁧‫#البحرين‬⁩: لو أنفقتي ما في الأرض جميعا وضاعفت ميزانية مؤسستك الحقوقية وفرختي عشرات الغونغوز ستفشلين في تلميع صورتك وتبرير الإنتهاكات

https://twitter.com/maythamalsalman/status/905044291709435904 (54)

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