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بسم الله الرحمن الرحيم

عندما يقوم نظام ما باستجلاب المرتزقة والأجانب ليقتلوا أبناء الشعب، ومن ثم يسجن آباءهم وأمهاتهم، بدل إنصافهم، فلا يعدو هذا النظام كونه صهيونيًا أو خليفيًا أو سعوديًا.

حيث اقترفت العصابة الخليفية جريمة أخرى بحق عوائل الشهداء، فقامت بالحكم ظلمًا وجورًا على الحاج المناضل جواد الشيخ والد الشهيد علي الشيخ، والحرة الكريمة والدة أول شهداء ثورة ١٤ فبراير، الشهيد علي المشيمع، والحاج المناضل مكي أبوتاكي، والد الشهيد محمود أبوتاكي، بالسجن ٣ سنوات، في الوقت الذي ينعم فيه قتلة الشهداء بالإفلات من المحاسبة والقصاص، واستدعاء العديد من ذوي الشهداء للتحقيق.

إن الانتقام من عائلات الشهداء لوقوفهم مع شعبهم، والمطالبة بمحاسبة قتلة أبنائهم هو جريمة برسم العصابة الخليفية، ومن سنخها، وبتغطية سياسية أمريكية وبريطانية.

إن هذه الجريمة لن تزيد الشعب إلا وفاء لدماء شهداء الثورة، والإصرار على القصاص من قتلة الشهداء في محكمة عادلة، لن يسقط الحق فيها بتقادم الزمن والسنين.

تيار الوفاء الإسلامي

عضو التحالف من أجل الجمهورية

صدر بتاريخ ٤ أبريل/نيسان ٢٠١٧م (63)