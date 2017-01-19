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تعزية كبار علماء البحرين

علماء البحرين: "صندوق فبراير" فشل في تحقيق أهداف السلطةتعزية كبار علماء البحرين لعوائل الشهداء
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‏بسم الله الرحمن الرحيم
‏بقلوب مفجوعة تلقّينا النبأ الكارثة بإعدام ثلاثة من أبنائنا: سامي مشيمع، وعباس السميع، وعلي السنكيس تغمّد الله أرواحهم بالرحمة والرضوان.
‏وقد أحدث هذا النبأ صدمةً عنيفةً جدَّاً هزّت كلَّ المشاعر فعند الله نحتسبهم، وكلّ العزاء لشعبنا الصّابر، وللأسر المثكولة.
‏تغمّد الله شهداءنا بالرحمة والرضوان.
‏وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

‏الأربعاء 19 ربيع الثاني 1438هـ
‏الموافق 18 يناير 2017م

‏الموقعون:
‏الشيخ عيسى أحمد قاسم
‏السيد عبد الله الغريفي
‏الشيخ عبد الحسين الستري
‏الشيخ محمد صالح الربيعي (10)

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