تعزية كبار علماء البحرين لعوائل الشهداء
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بسم الله الرحمن الرحيم
بقلوب مفجوعة تلقّينا النبأ الكارثة بإعدام ثلاثة من أبنائنا: سامي مشيمع، وعباس السميع، وعلي السنكيس تغمّد الله أرواحهم بالرحمة والرضوان.
وقد أحدث هذا النبأ صدمةً عنيفةً جدَّاً هزّت كلَّ المشاعر فعند الله نحتسبهم، وكلّ العزاء لشعبنا الصّابر، وللأسر المثكولة.
تغمّد الله شهداءنا بالرحمة والرضوان.
وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
الأربعاء 19 ربيع الثاني 1438هـ
الموافق 18 يناير 2017م
الموقعون:
الشيخ عيسى أحمد قاسم
السيد عبد الله الغريفي
الشيخ عبد الحسين الستري
الشيخ محمد صالح الربيعي (10)
تعزية كبار علماء البحرين
تعزية كبار علماء البحرين لعوائل الشهداء