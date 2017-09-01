العالم - العالم الاسلامي

وتأتي هذه التظاهرة استعدادا للمشاركة في تظاهرات البراءة التي دعت إليها القوى الثورية المعارضة في يومي الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة.

وفي السياق نفسه تظاهر الأهالي في بلدة شهركان، غرب البلاد، ونددوا بسياسات القوى الاستكبارية في المنطقة ودعمها للأنظمة الديكتاتورية.

وهتف المتظاهرون بشعارات الثورة وعلى رأسها شعار إسقاط النظام وهتافات الوفاء للشهداء والمعتقلين في سجون نظام المنامة كما جددوا الموقف الشعبي في الدفاع عن آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي تُفرض عليه الإقامة الجبرية في منزلة ببلدة الدراز منذ ٢٣ مايو الماضي.

وفي وسط البحرين، أقام مواطنون في بلدة عالي وقفة تضامنيّة مع معتقلي البلدة تحت شعار “لن ننساكم”، ورفع المعتصمون صورا لعدد من المعتقلين كما هتفوا بشعارات أكدت على استمرار الثورة وتحدي الجرائم والانتهاكات التي يمارسها نظام بني خليفة بحق الشعب البحريني.

المصدر: نداء البحرين