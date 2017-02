الأحد 26 فبراير 2017 – 18:49 بتوقيت غرينتش

خرجت تظاهرات حاشدة بعد اداء صلاة العشائين في كافة انحاء البحرين وذلك استجابة لنداء العلماء، لجميع البحرينيين لتلبية النداءات والمبادرات الشعبيّة الواعية لـ “الدفاع حتى الموت” عن آية الله الشيخ عيسى قاسم. العالم – البحرين وكان علماء البحرين قد دعوا جميع البحرينيين لتلبية النداءات والمبادرات الشعبيّة الواعية لـ “الدفاع حتى الموت” عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، محذرين النظام من أي خطوة التفافية أو أي مراوغة في هذا الموضوع، ووقف الاعتداء على الدين. وقال علماء البحرين في بيانهم: إن الشعب أعلن بوضوح استعداده التام للشهادة والتضحية والفداء دفاعًا عن زعيمه الديني والوطني الشيخ عيسي قاسم، وبوعي تام بأنّ الدفاع عنه قضية الدين الذي يتعرض لأخطر تهديد في تاريخ الوطن؛ عبر خطوات عملية شملت جميع المفاصل الأساسية للمسلمين الشيعة في البحرين بمراسيم وقوانين ومحاكمات في استهداف العقيدة والفرائض والخصوصيات المذهبيّة، بل تهديد لعماد أتباع أهل البيت “عليهم السلام” وجودهم الديني في البلد. وجدّد العلماء الدعوة إلي العودة لتحكيم العقل، وتجنيب الوطن كلّ مكروه، وتغليب مصلحة الوطن عبر الاستجابة لمطالب الشعب، ووقف الاعتداء على الدين، واعتماد الحلول السياسيّة.

